Ini Cara Licik Insanul Fahmi Nikahi Inara Rusli, Ngaku Sudah Kasih Talak Dua ke Mawa

ERA.id - Insanul Fahmi mengaku sudah menikah secara siri dengan Inara Rusli. Insan mengaku sudah berstatus duda saat menikahi Inara.

Pengakuan itu disampaikan oleh Insan dalam podcast terbaru dokter Richard Lee. Saat itu dokter Richard menanyakan tentang hubungan yang terjalin antara Insan dan Inara.

"Status Inara di sini apa ya dengan kamu ya?” tanya dokter Richard.

"Kita udah menikah," ujar Insan.

Mendengar pengakuan tersebut, dokter Richard pun langsung terkejut. Namun Insan justru memberikan bukti adanya pernikahan siri antara ia dan Inara pada Agustus lalu.

"Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan... Inna Idola Rusli... pada hari sekian, tanggal bulan 8, bertempat tinggal di Jakarta, kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan maskawin sekian... ada saksi, bukti tanda tangan," ucap dokter Richard.

Keterkejutan dokter Richard tidak berhenti sampai di situ saja. Insan mengungkap saat menikahi Inara Rusli, ia mengaku sebagai duda atau sudah menjatuhi talak dua kepada Waradatina Mawa.

"Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Talak dua. Karena sebelum itu aku memang ngucapin dua kali talak, dan aku tanya ke ustaz juga, katanya itu udah talak," jelas Insan.

Inara Rusli resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan perselingkuhan dan perzinahan oleh Wardatina Mawa. Laporan itu diterima pihak kepolisian pada Sabtu (22/11/2025).