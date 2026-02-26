Resmi Lepas Status Duda, Virgoun Pamer Foto Nikah Bareng Lindi Fitriyana

ERA.id - Vokalis band Last Child, Virgoun, resmi menikah dengan Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2/2026). Virgoun pun langsung memamerkan kebersamaannya dengan sang istri di Instagram Story-nya.

Pada unggahan itu, Virgoun terlihat mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan peci senada. Sedangkan Lindi memakai gaun putih dengan mahkota kecil yang menghiasi rambutnya.

Keduanya juga nampak memamerkan cincin pernikahan ke arah kamera setelah resmi menjadi pasangan suami istri. Pelantun "Diary Depresiku" itu juga terlihat merangkul pinggang Lindi.

Namun tidak ada kata-kata maupun keterangan dalam foto tersebut.

Diketahui pernikahan Virgoun dan Lindi digelar secara tertutup di Hotel Episode, Gading Serpong, Tangerang. Acara ini hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat mereka.

Ketiga anak Virgoun dari hasil pernikahannya dengan Inara Rusli juga nampak hadir di acara tersebut. Sedangkan sang mantan istri tidak terlihat menghadiri acara.

Pernikahan kedua Virgoun ini sempat mengejutkan publik setelah beredar undangan pernikahannya dengan Lindi di media sosial. Virgoun bahkan terkejut dengan tersebarnya undangan itu.