Fariz RM Banyak Berubah Sejak Diklat, Deolipa: Memang Sudah Bertaubat

ERA.id - Musisi senior Fariz RM menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin melalui berbagai persoalan tanpa dukungan orang-orang terdekat. Ia menyebut kekuatan utama yang membantunya bangkit adalah kerja sama tim yang solid.

Menurut Fariz, peran keluarga, sahabat, dan tim hukum sangat besar dalam mendampinginya. Ia bahkan mengaku tidak bisa menyelesaikan semuanya seorang diri.

“Tim, tim work lah ya. Solidarity teamwork itu luar biasa sekali. Saya terus terang enggak bisa menyelesaikan kalau tidak ada teamwork keluarga, sahabat-sahabat ini, adik-adik saya ini. Luar biasa,” ujar Fariz.

Ia juga menyinggung sosok-sosok di sekelilingnya yang selama ini membantu. Dengan nada santai, Fariz menyebut orang-orang di timnya memiliki peran penting, meski berasal dari latar belakang berbeda.

“Ini kita musisi nih, cuma gagal aja dikit musisinya. Ini juga penari sebenarnya tapi jadi lawyer, lawyer keluarga. Anita ini lawyer keluarga bukan lawyer kasus ya,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Fariz RM, Deolipa Yumara, mengungkap bahwa perubahan Fariz sudah terlihat sejak mengikuti program diklat selama beberapa bulan.

“Oh iya sejak di diklat, 6 bulan 7 bulan diklat itu ya berubah. Memang udah bertobat,” ujar Deolipa.

Ia menambahkan, menurut pengamatannya, proses pertobatan Fariz sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. Hanya saja, perubahan tersebut belum banyak diketahui publik.

“Tadi Bang Fariz ini udah lama bertobat, cuma belum ada yang terpublikasi aja dengan baik,” tutupnya.

Diketahui Fariz RM belum lama ini telah menyelesaikan masa hukumannya dan kini berupaya menata kembali kehidupannya dengan dukungan keluarga serta tim terdekat.