Maudy Ayunda Kerasukan Kerbau di Para Perasuk, Rela Guling-Guling di Lumpur

ERA.id - Maudy Ayunda rela guling-gulingqn di lumpur demi perannya di film Para Perasuk. Maudy juga harus menjadi seekor kerbau di film ini.

Berperan sebagai Laksmi, Maudy Ayunda berbagi pengalaman tidak terlupakan selama proses syuting berlangsung. Maudy rela bermain lumpur di film garapan Wregas Bhanuteja.

“Jadi memang kayak ada roh kerbau, nah itu setting-nya memang di lumpur, dan saya bermain di lumpur. Itu adalah salah satu yang tidak terlupakan,” ujar Maudy Ayunda saat ditemui di kawasan Kasablanka, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Momen tidak terlupakan itu menurut Maudy lantaran ia harus berkali-kali mengulang adegan yang sama di lumpur. Ia bahkan rela berguling-guling di lumpur sebagai bentuk totalitasnya.

“Karena kita harus take berkali-kali, harus guling-gulingan di lumpur, dan tentunya sepenuhnya basah dan dilumuri oleh lumpur gitu. Habis itu benar-benar mandi kita guyuran pakai selang,” tuturnya.

Pelantun “Perahu Kertas” ini lantas mejelaskan bagaimana proses ia mendalami adegan kesurupan bersama yang meguras konsentrasi. Bagi Maudy, mengosongkan pikiran justru mempermudah dirinya untuk membuat berbagai gerakan kesurupan yang diinginkan Wregas.

“Aku justru berusaha untuk benar-benar mengosongkan pikiran. Karena kalau diisi kenangan atau pikiran apa pun, nanti malah kelihatan di ekspresi. Susah banget sih mengosongkan pikiran itu,” ungkapnya.

Di sisi lain, Wregas sebagai sutradara mengatakan untuk mengarahkan akting tiap pemain di film Para Perasuk ini memang membutuhkan treatment yang berbeda-beda. Khusus untuk Maudy, Wregas mengakui treatment yang diberikan menjadi tantangan paling besar.

“Maudy, ini tantangan besar. Selama ini dia selalu main di film yang Habibi & Ainun, Perahu Kertas, yang sopan-sopan. Di sini disuruh jadi kebo, kutu, bulus berguling di lumpur. Tantangannya adalah menghilangkan kesadaran kamera, pokoknya guling-guling aja lemesin otot,” kata Wregas.

Film Para Perasuk turut dibintangi oleh Anggin C. Sasmi, Angga Yunanda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, Indra Birowo, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang di bioskop pada 18 Maret 2026.