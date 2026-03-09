Cerita Angga Yunanda Jadi Lintah di Para Perasuk, Sekujur Tubuh Sakit

ERA.id - Angga Yunanda mengungkap pengalaman paling menantang selama proses syuting film terbaru, Para Perasuk. Angga harus berakting menjadi lintah hingga luka-luka di bagian telapak tangan.

Dalam film yang disutradarai Wregas Bhanuteja, Angga berperan sebagai Bayu, seorang perasuk yang membantu para pelamun ditransfer ke alam lain dengan dibekali slompret. Angga juga harus berlatih selama tiga bulan untuk bisa melata seperti lintah.

“Untuk proses menjadi Bayu cukup panjang ya, kurang lebih 3 bulan kita bersama dan salah satu yang saya lakukan adalah latihan melintah ini. Gimana caranya untuk bisa bergerak sefleksibel mungkin tanpa menggunakan kaki sebagai tumpuan. Menggunakan core seluruh tubuh seperti lintah pada umumnya,” ujar Angga saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2026).

Suami Shenina Cinnamon ini pun merasa beruntung lantaran selama proses latihan ditemani oleh koreografer yang membantu dan memberi arahan untuk akting tersebut. Dari latihan itu, ia pun baru menyadari bahwa tubuhnya bisa bergerak secara fleksible.

“Aku baru tahu ternyata aku bisa sefleksibel ini. Sangat menantang tapi sangat membantu karena medan syutingnya sangat berat,” katanya.

Selain itu, Angga menjelaskan untuk akting sebagai lintah ia harus menjalani proses syuting yang sangat berat. Bahkan diakui Angga, syuting film Para Perasuk membuat tubuhnya kesakitan terutama pada bagian telapak tangan dan perut.

“Yang paling sakit adalah sekujur tubuh sih, terutama daerah perut. Tapi kalau saat syuting yang paling sakit adalah telapak tangan dan telapak kaki,” ungkapnya.

Rasa sakit itu, kata Angga, ia rasakan lantaran selama syuting harus merayap seperti lintah di aspal hingga jalan yang dipenuhi bebatuan. Apalagi selama syuting, area telapak tangannya tidak diberi pelindung sama sekali.

“Karena saat syuting badan udah di-safety, tapi telapak tangan dan kaki kan kelihatan di kamera jadi nggak bisa dilindungi. Jalannya di aspal dan kerikil jadi panas,” tuturnya.

Film Para Perasuk turut dibintangi oleh Anggin C. Sasmi, Maudy Ayunda, Bryan Domani, Chicco Kurniawan, Indra Birowo, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang di bioskop pada 18 Maret 2026.