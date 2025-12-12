Cerita Maudy Ayunda Belajar Tarian Hewan Demi Para Perasuk

ERA.id - Artis dan penyanyi Maudy Ayunda mengungkap tantangan menjadi karakter Laksmi di film Para Perasuk. Ia dituntut mahir menari dan mengeksplorasi tarian 10 hewan sekaligus.

Di bawah arahan koreografer Siko Setyanto, Maudy menjelaskan latihan tidak hanya berfokus pada hafalan saja melainkan menuntut spontanitas serta eksplorasi sendiri.

"Karena Mas Siko bilang, 'Nanti ini musik akan berjalan, gerakannya kira-kira akan seperti ini, tapi tidak akan ada koreografi fix kayak gerakan dari titik ini ke titik ini', gitu. Jadi, mungkin itu yang lumayan sulit ya," ujar Maudy saat Press Conference Kick Off Para Perasuk pada Kamis (11/12/2025).

Kebebasan ini membuat pelatun "Tiba-tiba Cinta Datang" lebih merasa tertantang, terutama ia juga harus mendalami karakter roh hewan yang menjadi inspirasi gerakan tari.

Maudy memberikan contoh saat koreografer Siko selesai memberikan gerakan tari untuk kupu-kupu, ia membayangkan variasi tambahan di luar yang diberikan koreografer.

"Jadi, ngebayangin sendiri kayak misalnya kalau kupu-kupu, selain gerakan yang sudah diberikan dari Mas Siko gitu ya, kira-kira bentuk atau ekspresi lainnya itu seperti apa gitu," ujarnya.

Maudy mengatakan tantangan lainnya pun muncul saat proses syuting. Saat itu ia harus berusaha mengontrol tariannya agar tidak bertabrakan dengan pemain lainnya.

Di sisi lain, Maudy juga harus mempertahankan ekspresi karakter yang kehilangan kesadaran. Hal ini pun membuat Maudy perlu menjaga keseimbangan antara kontrol gerak dan pendalaman peran.

"Kita harus sadar betul, enggak boleh tabrakan sama penari di sebelah gitu, tapi sebenarnya kita juga harus bisa memperlihatkan kehilangan kesadaran. Kita harus selalu menyeimbangi itu semua gitu. Itu yang seru," lanjutnya.

Film Para Perasuk direncanakan tayang tahun 2026.