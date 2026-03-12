Polisi: Pandji Tak Kooperatif Saat Diperiksa Terkait Mens Rea

ERA.id - Komedian Pandji Pragiwaksono telah diperiksa polisi terkait pertunjukan "Mens Rea" dalam laporan dugaan penistaan agama pada Jumat (6/2). Polisi mengamini Pandji tidak terbuka atau kooperatif saat diperiksa penyidik.

"Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan yang tidak dijawab (oleh Pandji)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto saat dihubungi, Kamis (12/3/2026).

Meski begitu, Budi mengatakan pertanyaan yang tidak dijawab oleh Pandji merupakan haknya sebagai terlapor. Kasus ini sendiri masih dalam penyelidikan.

Mantan Kapolres Malang Kota ini juga membenarkan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab Pandji di antaranya perihal "siapa penulis materi Mens Rea?".

"Iya betul (pertanyaan siapa penulis Mens Rea tak dijawab)," tuturnya.

Diketahui, Pandji dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut materi stand up comedy "Mens Rea" yang dibawakannya. Laporan dibuat karena pelapor menilai show pelawak tersebut dapat membuat kegaduhan dan menimbulkan perpecahan.

Selain kasus di Polda Metro Jaya, Pandji juga dilaporkan di Bareskrim Polri terkait dugaan menghina adat Toraja. Untuk perkara di Bareskrim telah naik ke tahap penyidikan.

Pandji pun berharap kasusnya ini dapat selesai secara damai atau restorative justice.