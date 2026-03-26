Dituduh Bawa Pengaruh Buruk Usai Anak Lepas Hijab, Marshanda Bilang Begini

ERA.id - Marshanda buka suara atas tudingan memaksa putri tunggalnya, Sienna Ameerah Kasyafani, melepas hijab. Marshanda menyebut tidak punya kendali untuk memaksa dan mengatur putrinya.

Pernyataan itu disampaikan oleh Marshanda setelah ia menuai kritik dan sorotan atas penampilan terbaru Sienna. Perubahan penampilan Sienna yang semula berhijab dan kini melepasnya sejak tinggal bersama Marshanda dinilai menjadi pengaruh buruk.

“Saya tidak mendukung pilihan untuk menjadi sesat. Yang saya dukung adalah belajar mengenal diri melalui proses yang jujur,” tulis Marshanda di Instagram pribadinya, dikutip ERA, Kamis (26/3/2026).

“Kalau jalan-Nya Sienna pakai hijab lagi atau tidak, itu diluar pengaruh dan kuasa saya,” imbuhnya.

Marshanda lantas menyebut bahwa ia tidak pernah memberi pengaruh kepada Sienna untuk melapas hijab yang selama ini dikenakan. Ia juga menekankan dirinya tidak berhak mengatur takdir Sienna.

“Arogan sekali, kalau saya merasa berhak dan bisa atur takdir Sienna lebih dari Allah SWT yang melakukannya. Bukan tempatnya saya mempengaruhi pilihan hidup Sienna,” tegasnya.

Di sisi lain, sebagai orang tua, Marshanda ingin putrinya tidak mengikuti apa yang sudab dilakukannya. Ia hanya ingin putrinya tumbuh dewasa bukan demi menyenangkan kedua orang tuanya saja.

“Saat dewasa, doaku adalah agar Sienna hidup mengenal true selfnya. Agar bisa menginspirasi orang lain untuk hidup selaras. Apa yang ditunjukkan sesuai dengan yang di hati,” katanya menekankan.

Masih dalam pernyataan yang sama, bintang film La Tahzan ini menjelaskan perubahan yang dialami putrinya ini baru permulaan. Ia pun memilih untuk tetap menghormati keputusan Sienna melepas hijab yang selama inj dipakai.

“Aku menghormati proses Sienna sekarang, persis sebagaimana aku menghormati proses Sienna sebelum ini. I embrace, celebrate, and love my daughter with all her color,” tegasnya.

Lebih lanjut, Marshanda meminta agar publik menghormati apapun keputusan Sienna tanpa perlu menghakimi lebih jauh.

“Kalau berdasarkan kitab, ada ajarannya kan? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku,” pungkasnya.