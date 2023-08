Minta Marshanda Baca Alkitab dan Sebut Yesus Tak Meninggalkan, Daniel Mananta Diprotes: Bawa Caca Masuk Kristen?

ERA.id - Daniel Mananta kini dibanjiri kritikan usai meminta Marshanda membaca Alkitab dan menyebut Yesus. Menurut netizen, Daniel Mananta sengaja mengajak Marshanda untuk pindah agama ke Kristen alias murtad.

Dalam podcast tersebut, Marshanda menceritakan pengalaman masa lalunya. Lalu, suami Viola Maria ini meminta Marshanda membaca salah satu ayat Alkitab yang membahas Tuhan tidak akan meninggalkannya.

"Itu Yesus, Nabi Isa kayak di hati gue tiba-tiba ngerasa tolong dong kasih tau Caca si ayat ini di Alkitab ini dari Mazmur 27:10, lo baca aja," tutur Daniel Mananta, dikutip dari akun TikTok @Massie Angkat.

"Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Namun Tuhan menyambut aku," kata Marshanda saat membacakan ayat Alkitab itu.

"Gue tadi pas lo ngomong, lo lagi ada di waiting room. Gue ngerasa, you waiting something hari ini pintu itu terbuka dan lo nengok dan di situ Tuhan," kata Daniel Mananta.

Mendengar pengakuan Daniel, mantan istri Ben Kasyafani ini menegaskan dirinya tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hal inilah yang membuatnya bisa bertahan sampai sekarang.

"Can i say something? Meski aku berada di ruang tunggu, Tuhan selalu memegang tanganku. Gue nggak pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan," ujar Marshanda.

"Meski seberat apapun yang gue alamin, dan kayaknya itu yang masih buat gue bertahan sampai sekarang, dan mungkin itu yang nggak gue sadar untuk gue point out" tambahnya.

Bintang film Gendut Siapa Takut ini mengatakan bahwa banyak orang yang berjuang supaya dekat dengan sang pencipta. Namun, Marshanda merasa tidak perlu melakukan hal itu.

"Kan di situ Tuhan menyambut aku gitu kan. Aku merasa kalau orang berfikir untuk kita disambut oleh Tuhan atau merasa dekat Tuhan itu takes effort," katanya.

"Ada yang beberapa pendapat seperti itu. Kalau gue sangat percaya untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu tidak memerlukan perjuangan," tambahnya.

Saat berada di ruang tunggu sebelum podcast, mantan VJ MTV ini mengatakan yang menggenggam ibu anak satu anak ini adalah Tuhan Yesus.

"Selama lo di ruang tunggu itu, ya, Tuhan telah menggenggam tanganmu dengan sangat erat. Dan aku sangat percaya kalau itu Yesus. Nabi Isa atau apa pun kamu memanggilnya, dan itu siapa yang lagi megangin tanganmu di ruang tunggu," imbuhnya.

"Sekarang yang ingin aku katakan adalah ketika pintu itu sudah dibuka, Tuhan menyambut lo. Mulai dari hari ini, Tuhan sedang bilang kepadamu 'Aku ingin menjadi ayahmu'. Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayah Caca." lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka langsung mengkritik Daniel Mananta yang dianggap ingin mengajak Marshanda pindah agama ke Kristen alias murtad.

"Maksudnya apa ya si Daniel hadehhhh mau mengkristenkan Caca gitu?" tanya akun @keenankids****

"Hahaha dan maksud lu bawa Caca masuk Kristen gitu," tulis akun @bidanza****

"Kristenisasi ya apa cemana." kata akun @aldhygin******