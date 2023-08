Daniel Kaget Dengar Alasan Sienna Anak Marshanda Pilih Berhijab di Usia 10 Tahun

ERA.id - Sienna Ameerah Kasyafani, anak Marshanda dan Ben Kasyafani kini mantap berhijab di usianya yang masih 10 tahun. Saat hadir di podcast bersama sang ibu, penampilan dan pengakuan Sienna membuat Daniel Mananta terkejut.

Suami Viola Maria ini mengaku kaget usai melihat penampilan Sienna menggunakan hijab. Lalu, ia bertanya apakah keputusan Sienna tampil berhijab disuruh oleh kedua orang tua atau keinginan sendiri.

"Gue jujur kaget, lho, Sienna masuk dengan hijab. Apa ini diminta kamu (Marshanda) atau Ben?" tanya Daniel Mananta, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip.

Secara tegas, Sienna memutuskan mantap berhijab dimulai dari ketidaksengajaan. Ia menceritakan awalnya mengenakan hijab karena ingin menutupi rambutnya yang dicat.

Sienna mengatakan di sekolahnya ada peraturan perihal murid dilarang untuk mewarnai rambut ketika mendekati ujian. Sehingga, guru meminta Sienna cat kembali rambutnya ke warna hitam.

Tak ingin mengecat rambut ke warna awal, Sienna memutuskan untuk mengenakan hijab. Marshanda mengatakan keputusan Sienna mengenakan hijab atas dasar keinginan sendiri.

"No, jadi di sekolah, aku tuh sempat cat rambut, terus aku ke sekolah, guru aku bilang suruh cat balik, tapi aku nggak mau cat balik. Jadi aku pakai kerudung," ujarnya.

"It's from herself (dari dirinya sendiri)," tambah Marshanda.

Sienna mengungkapkan rasa bangganya terhadap bintang film Gendut Siapa Takut?! dan Ben Kasyafani. Walau sudah bercerai, keduanya sangat damai dan tidak membenci satu sama lain.

"Aku tahu ayah dan ibu dalam hubungan yang baik. Enggak benci satu satu sama lain. Jadi membuat aku tenang. Terus aku juga bisa ketemu sama ibu sama ayah juga," jelasnya.

Selain orang tua, Sienna mengaku dirinya menjadi kuat sampai sekarang ini karena memiliki sahabat dekat yang selalu mendukungnya.

"Temanku, sahabatku (yang membuatku kuat). Persahabatanku ada grup gitu, ada 4 orang. Mereka sangat mendukungku, kayak kalau ada satu nangis atau ada satu sedih, semuanya nangis atau sedih," bebernya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memuji Sienna yang terlihat cantik usai mengenakan hijab.

"Sienna baru kali ini lihat yang cantik tapi nggak ngebosenin. Semoga kelak Marshanda balik berhijab karena Marshanda basicnya orangnya baik," komentar akun @niky_handa******

"Ahhhhh Sienna cantik, anak baik, pintar, sholehah, semoga aku bisa menjadikan anak aku cerdas seperti ini sebagai single parent," tulis akun @adiba_ayudhia_*****

"Sienna makin cantik pakai hijab MasyaAllah." kata akun @syuni****