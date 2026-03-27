Jadi Eksekutif Produser di Kuasa Gelap: Perjanjian Darah, Jerome Kurnia Tidak Peduli Jumlah Penonton

ERA.id - Aktor Jerome Kurnia melebarkan sayap kariernya dengan terjun sebagai eksekutif produser di film yang dibintanginya, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Jerome mengaku keputusan ini lantaran ia ingin lebih mempelajari industri perfilman.

Jerome mengatakan keputusan untuk menjadi ekskutif produser ini lantaran ia ingin terlibat lebih dalam dengan IP (intelektual properti) film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah. Hal ini dinilai sebagai salah satu cara agar Jerome bisa terlibat lebih jauh dalam pengembanga cerita.

“Kenapa mau terlibat sebagai eksekutif produser di sini ya karena aku sangat percaya sama IP (Intelektual Properti) Kuasa Gelap: Perjanjian Darah ini. Dan gimana caranya bisa terlibat lebih dalam lagi, aku pikir ya dengan menjadi eksekutif produser,” ujar Jerome Kurnia saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Di sisi lain, kekasih Nadya Arina ini mejelaskan dirinya ingin belajar lebih dalam di industri perfilman. Menurutnya, dengan menjadi eksekutif produser bisa membuka peluang dan pengetahuan lebih dalam bagaimana industri yang ditekuninya berkembang.

“Kenapa seorang aktor mau jadi eksekutif produser, pasti dia pengen belajar lebih banyak lagi tentang industri perfilman. Seorang aktor kenapa ada yang juga jadi sutradara? Karena pengen meluaskan lagi keahliannya di industri, dan mungkin dari segi investasi itu melebarkan portofolio dan lain-lain gitu sih,” katanya.

“Tapi intinya balik lagi kalau dari aku karena aku percaya sama judul ini,” imbuh Jerome menambahkan.

Lebih lanjut, Jerome Kurnia mengungkap bahwa ia tidak mempunyai target khusus soal jumlah penonton di film kedua ini. Ia memilih untuk memberi hiburan dan kenyamanan kepada penonton setelah menyaksikan karyanya.

“Aku nggak pernah peduli penontonnya berapa, tapi yang aku peduliin cuma satu: siapa pun yang nonton itu terhibur dan membawa pesan pulang. Sesimpel itu sih kalau dari aku,” pungkasnya.

Film Kuasa Gelap: Perjanjian Darah turut dibintangi oleh Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Sisca Saraswati, Ferry Salim, Kiki Narendra, Febi Febiola, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 2026.