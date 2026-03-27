10 Tahun Vakum Akting, Feby Febiola Comeback Lewat Kuasa Gelap Perjanjian Darah

ERA.id - Feby Febiola kembali ke dunia layar lebar lewat film Kuasa Gelap Perjanjian Darah. Feby mengaku tidak banyak melakukan persiapan khusus demi kembali ke seni peran.

Lewat Kuasa Gelap Perjanjian Darah, Feby Febiola mengaku senang akhirnya bisa kembali berakting setelah hampir 10 tahun vakum di dunia seni peran. Salah satu pertimbangan khusus Feby menerima tawaran ini ialah dari sisi skenario.

“Yang pertama, tentu waktu saya memutuskan untuk kembali ke dunia perfilman gitu, yang pertama kali memang saya melihat kira-kira film seperti apa yang akan saya bintangi gitu. Dan ternyata setelah saya membaca skenario Kuasa Gelap ini, pas pertama kali ditawarin, saya baca, saya senang banget,” ujar Feby saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

Selain itu, aktris 43 tahun ini juga mempertimbangkan nama besar Rizal Mantovani sebagai sutradara yang menggarap film yang dibintangi Jerome Kurnia ini. Sosok Rizal Mantovani disebut sebagai magnet tersendiri yang membuatnya yakin untuk kembali berakting.

“Jadi ya ceritanya bagus, terus juga ditambah saya tahu sutradaranya itu Mas Rizal Mantovani, di mana juga kita tahu ya kalau anak 90-an, Mas Rizal yang pertama kali bikin film horor ya pertama-pertama gitu ya,” jelasnya.

“Jadi senang banget, setelah sekian lama nggak syuting, syuting dengan skenario yang bagus, peran yang bagus, dan juga tim yang bagus gitu. Jadi ini kayaknya sebuah anugerah dari Tuhan buat saya bisa syuting lagi gitu,” imbuhnya menambahkan.

Meski kembali berakting setelah vakum cukup lama, Feby mengungkap ia tidak memiliki persiapan khusus untuk kembali berakting di depan kamera. Ia memilih untuk mengedepankan hatinya saat menerima tawaran berakting.

“Kalau untuk ada persiapan saya rasa nggak ada sesuatu yang heboh gitu. Cuma ya saya membaca skenario dan hatinya ngerasa sreg aja gitu,” katanya.

Lebih lanjut, Feby Febiola menegaskan bahwa ia tidak memiliki ketakutan kembali berakting.

“Nggak sih, nggak ada, nggak ada ketakutan. Saya rasa kalau memang sudah buat saya, sudah pasti bisa,” pungkasnya.

Film Kuasa Gelap Perjanjian Darah turut dibintangi oleh Jerome Kurnia, Lukman Sardi, Sisca Saraswati, Ferry Salim, Kiki Narendra, dan masih banyak lagi. Film ini akan tayang pada 2026.