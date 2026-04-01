Avenged Sevenfold Siap Guncang Indonesia 10 Oktober 2026, Tiket Mulai Rp600 Ribuan

ERA.id - Grup band heavy metal asal Amerika Serikat, Avenged Sevenfold (A7X)dikonfirmasi akan menggelar konser di Indonesia pada 10 Oktober 2026. Harga tiket konser ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp600ribuan.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengatakan konser ini terlaksana berkat permintaan langsung dari A7X sejak setahun lalu.

"Sebenarnya mereka ya mau ke Indonesia. Sekitar setahun yang lalu, terus saya masih diam-diam aja," ujar Ravel saat ditemui di Kawasan Gandaria, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Inisiasi yang sudah muncul ini pun kian dikuatkan dengan permintaan para kerabat dan penggemar yang menginginkan Ravel Entertainment untuk membawa A7X ke Tanah Air.

Ravel pun mewujudkan permintaan tersebut dengan menggelar konser Avenged Sevenfold Live in Jakarta yang akan digelar pada 10 Oktober 2026. Konser dari M. Shadows ini pun akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS).

"Sebenarnya kenapa milihnya JIS kita udah tahulah venue yang paling proper itu untuk stadium yang paling proper di Indonesia. Bahkan untuk sekarang bisa leading di Asia lah di salah satunya di JIS," jelas Ravel.

Lalu, kata Ravel, pemilihan JIS ini juga diputuskan lantaran pihaknya ingin memberi kesan berbeda kepada para penggemar, Deadbat. Apalagi di tahun 2004, Avenged Sevenfold sempat menggelar konser di Stadion Madya, Gelora Bunga Karno.

"Makanya kita mau kasih deliver oh ini ada JIS dan ini stadionnya proper dan ini kita nggak kalah loh sama konser-konsernya si Avenged di luar negeri. Di Indonesia bisa menampilkan sesuatu yang jauh lebih bagus," tegasnya.

Sementara itu, terkait harga tiket konser ini Ravel Entertainment membagi ke berbagai kategori. Kategori termurah akan dijual di harga Rp665 ribu di kategori 3.

"Pokoknya dari paling dari harganya tuh dari 600 ribuan lah. 600 ribuan nggak sih? Pokoknya ada di layarlah. Dari 600 ribuan sampai paling mahal 2 juta setengah," katanya.

Kemudian untuk kategori 3 bagian tengah di harga Rp785.000, kategori 2 kiri dan kanan Rp1.100.000, kategori 2 tengah Rp1.550.000, kategori 1 kiri kanan Rp1.850.000, kategori 1 tengah Rp2.175.000, Festival B Rp1.850.000, dan Festival A di harga Rp2.550.000.

Untuk penjualan tiket, Ravel Entertainment akan menerapkan system pre-sale yang dibuka pada tanggal 6 April 2026 pukul 13.00 WIB. Sedangkan untuk general sale bisa dibeli pada 8 April 2026 pukul 13.00 WIB.

Lebih lanjut, pembelian tiket konser Avenged Sevenfold bisa dibeli melalui website resmi www.a7xindonesia.com.