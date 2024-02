Ini Daftar Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold di Jakarta dan Ketentuannya

ERA.id - Band metal Avenged Sevenfold secara resmi menginformasikan jadwal konsernya di Indonesia pada tahun ini. Dilansir dari media sosial resminya, konser tunggal tersebut akan diselenggarakan pada 25 Mei 2024 di Stadion madya Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Simak ulasan tentang harga tiket konser Avenged Sevenfold di Jakarta berikut.

“Jakarta, we heard you loud and clear. We are excited to return on May 25, 2024,” demikian caption akun Instagram @avengedsevenfold.

Dalam unggahan yang sama, mengenai penjualan tiket konser Avenged Sevenfold akan dimulai pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB. Bagi Anda yang tertarik untuk menonton konser, dapat membeli tiket lewat situs www.A7XJAKARTA.com.

“Tiket konser mulai dijual pada 29 Februari 2024,” jelas keterangan Avenged Sevenfold.

Adapun konser dengan tajuk “The Only Stop in Asia” tersebut mempunyai lima kategori tiket dengan harga yang paling murah sekitar Rp1.600.000 dan paling mahal Rp2.600.000. Harga tersebut belum dihitung pajak pemerintah sekitar 15 persen dan biaya admin tiket 5 persen.

Dari video pengumumannya, konser solo Avenged Sevenfold akan diawali dengan penampilan band The Used. Selain itu, konser ini juga dipastikan menjadi satu-satunya titik di Asia yang dikunjungi oleh Avenged Sevenfold.

Sebagai informasi, konser tahun ini merupakan konser keempat Avenged Sevenfold di Indonesia. Sebelumnya, band ini pernah menyelenggarakan tiga konser di Indonesia yang pertama di Tennis Indoor Senayan pada bulan Agustus 2007.

Konser berikutnya digelar di lokasi yang sama pada bulan Oktober 2008 dan konser ketiga digelar di Parkir Timur Senayan pada 18 Januari 2015. Sejak saat itu, Avenged Sevenfold belum pernah lagi menggelar konser di Indonesia.

Vokalis Avenged Sevenfold, M. Shadows (Instagram @m.shadowsbr)

Harga Tiket Konser Avenged Sevenfold Jakarta

Dilansir dari situs resminya, di bawah ini adalah daftar tiket konser Avenged Sevenfold dan kategorinya:

1. CAT 1 (Festival Standing): Rp2.600.000

2. CAT 2 (Festival Standing): Rp1.900.000

3. CAT 3 (Festival Standing): Rp1.350.000

4. CAT 4 (Numbered Seating): Rp2.250.000

5. CAT 5 (Numbered Seating): Rp1.600.000

Sebagai informasi, konser di Indonesia menggunakan promotor dari Akselerasi Entertainment. Sebuah promotor konser yang sudah bergerak sejak tahun 2014 dan sudah memiliki banyak pengalaman menjadi promotor untuk acara-acara festival hingga band lainnya.

Anak-anak di Bawah Usia 12 Tahun Dilarang Datang

Penjualan tiket juga dibatasi maksimal empat tiket per transaksi. Untuk satu kali transaksi, Anda hanya bisa menggunakan satu alamat email dan satu nomor telepon. Untuk pembelian tiket, wajib dilakukan dengan menggunakan kartu identitas yang masih berlaku berupa KTP, Kartu Keluarga, SIM, atau paspor.

Lalu untuk anak-anak di bawah usia 14 tahun harus mendapat pendampingan orangtua atau wali yang sah untuk menonton konser ini. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan menghadiri konser. Semua penjualan tiket bersifat final, oleh karena itu tidak ada penukaran ataupun pengembalian atau penukaran.

Demikianlah ulasan tentang harga tiket konser Avenged Sevenfold Jakarta, semoga bermanfaat.

