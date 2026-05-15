Afgan Bakal Hadirkan 3 Kolaborator di Konser Retrospektif, Jackson Wang?

ERA.id - Afgan Syahreza siap memberikan kejutan spesial di konser perayaan 18 tahun berkarier bertajuk Retrospektif. Afgan bahkan sudah menyiapkan tiga kolaborator khusus untuk konser kali ini.

Konser Retrospektif ini akan digelar pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Planary Hall. Pada konser ini, Afgan akan menyuguhkan berbagai kejutan spesial untuk Afganisme atau nama penggemar Afgan.

"Jadi emang kita ada bintang tamu ya, ada kolaborator yang sudah tidak diragukan lagi nama-namanya dan pilihannya very curated. Jadi dari Mas Erwin memang sempat dititahkan lah gitu, jangan banyak-banyak, kita cukup pilih aja," ujar Konsep Kreatif konser Retrospektif Satoto Prasetio, di Midaz Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

"Jadi ada pilihannya ada tiga saja. Nah tiga ini sangat-sangat menurut saya akan menjadi memorable concert yang terbaik gitu," imbuhnya menambahkan.

Sementara itu, Afgan menjelaskan nantinya ia akan bernyanyi dengan salah satu musisi idolanya di konser Retrospektif. Ia dan penyanyi idolanya ini akan membawakan tiga lagu yang di madley.

Sayangnya Afgan enggan memberi bocoran terkait musisi idolanya maupun lagu apa saja yang akan dibawakan nanti.

"Nanti ada satu saya berduet dengan salah satu penyanyi idola saya saya belum boleh spill di sini, seseorang X. Kita akan menyanyikan medley dan medley-nya itu menjadi satu cerita" tutur Afgan.

Lalu, terkait kemungkinan Afgan mengajak Jackson Wang dan Jessie, sahabat Rossa ini mengaku sempat ingin melakukan hal tersebut. Tetapi, hal itu diurungkan lantaran Afgan mempertimbangkan harga tiket yang masih terjangkau untuk penggemar.

"Sebenarnya kita sempat ngobrolin itu tuh cuma ya tapi tetap tiganya sekeren-keren itu kok. Pengen sebenarnya waktu itu kita kayak kenapa nggak bawa Jackson Wang atau Jessi. Cuman ya bikin konser gini aja mahal ya biayanya ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Afgan mengatakan konser Retrospektif ini akan menggambarkan perjalanannya selama 18 tahun berkarier di dunia musik. Ia pun akan membawakan lagu-lagu lawas hingga yang terbaru dengan cara berbeda dengan iringan orkestra dari Erwin Gutawa.

"Saya akan menyanyikan semua lagu-lagu saya dari yang pertama sampai yang terbaru, jadi feel-nya lebih personal gitu. Karena memang konsep dari konser ini lebih seperti baca buku jurnalnya Afgan," ujar pelantun

"Sadis" ini.

Konser Retrospektif akan diselenggarakan pada 18 Juli 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Planary Hall. Tiket konser ini dijual dengan Harga mulai dari Rp600 ribuan hingga Rp4 juta yang bisa dibeli melalui Loket.com.