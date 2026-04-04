Cerita Laura Basuki Belajar Nyetir Mobil Pikap di Sumba Demi Film Yohanna

ERA.id - Laura Basuki mengungkap pengalaman paling berkesan selama menjadi suster dalam film terbarunya, Yohanna. Laura mengaku kemampuannya dalam berbagai bidang, termasuk mengendari mobil pikap di Sumba.

Aktris 38 tahun ini mengakui salah satu kebahagiaannya menjadi seorang aktor ialah mempelajari banyak hal baru yang belum pernah dilakukan. Melalui film Yohanna, Laura Basuki pun bisa belajar banyak hal baru, salah satunya mengendarai mobil pikap.

"Film ini salah satu yang unlock new skill saya paling banyak. Pertama nyetir pickup truck, terus main gitar, main bola, terus apa lagi ya... lari, berkuda," ujar Laura Basuki saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (3/4/2026).

Laura lantas menjelaskan bagaimana proses belajar hal-hal baru yang dia lakukan selama syuting film Yohanna. Proses latihan gitar misalnya, Laura secara khusus belajar gitar untuk lagu "Hallelujah".

"Kalau latihan gitar mungkin kayak beberapa kali pertemuan gitu ya untuk belajar satu lagu Hallelujah itu supaya ketika main enggak yang tangannya enggak ngapa-ngapain gitu, at least bisa main satu lagu itu," jelasnya.

Lalu, kata Laura Basuki, untuk belajar mengendarai mobil pikap, ia sengaja berkendara di Sumba dengan mobil tersebut untuk mengetahui medan dan jalanan yang akan digunakan untuk syuting. Apalagi, saat syuting jalanan yang digunakan berbatu dan sempit.

"Nyetir mobil pikap seru banget karena kalau bukan di film ini kapan lagi aku nyetir mobil pikap di Sumba yang indah, walaupun jalanan di pinggirnya jurang tapi kayak adrenalin banget. Tapi ternyata seru banget nyetir mobil pikap," katanya.

Lebih lanjut, Laura Basuki mengatakan film Yohanna membawa dampak baik bagi kehidupannya khususnya dalam hal spiritual. Pengalaman selama syuting di Sumba pun menjadi hal yang sangat berkesan selama berkarier.

"Banyak banget hal-hal baru yang enggak mungkin saya lakukan di kehidupan nyata kalau bukan karena tawaran film. Jadi itu salah satu hal yang enggak akan saya lupakan, berkesan banget," sambungnya menambahkan.

Film Yohanna akan tayang di bioskop mulai 9 April 2026.