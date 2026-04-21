Geram Uang Hasil Kerja Keras Dibawa Kabur Karyawan, Fuji: Dibeliin Mobil Buat Pacarnya

ERA.id - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji membongkar tingkah laku mantan karyawannya yang melakukan penggelapan uang dan barang. Fuji menyebut mantan karyawannya itu sempat membeli mobil untuk kekasihnya dari hasil kejahatan.

Kejahatan berupa penggelapan uang ini dilakukan mantan karyawan Fuji yang bertugas sebagai admin yang menerima dan mencatat pekerjaannya dari kerjasama promosi. Fuji pun mengaku kerugiannya mencapai miliaran rupiah akibat perbuatan mantan karyawannya itu.

"Sejauh ini nggak ada (rencana pengembalian uang) sih, cuma minta maaf doang ya. Kalau mau ngebalikin juga dari mana ya kalau untuk hampir empat digit?" ujar Fuji saat ditemui di Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.

Fuji menjelaskan kasus dugaan penggelapan ini dilakukan oleh mantan adminnya setahun lalu. Saat itu, mantan karyawannya baru bekerja selama kurang lebih satu tahun.

Mantan karyawan itu kemudian menghilangkan semua bukti percakapan, foto, maupun bukti-bukti lain dengan sejumlah brand yang bekerja sama dengan Fuji dengan melakukan riset ponsel. Dari hasil kejahatan itu, mantan karyawannya disebut membeli sebuah mobil untuk kekasihnya.

"Uangnya untuk kayaknya seinget aku dia pernah beliin mobil ke mantannya ya. Jadi mobilnya tuh masih ada di mantannya," jelas Fuji.

Adik Fadly Faisal ini kemudian meminta kepada kekasih mantan karyawannya yang kini sudah tidak menjalin hubungan agar bisa mengembalikan mobil tersebut. Ia menekankan mobil yang diberikan itu berasal dari uang yang tidak halal.

"Siapa tahu mantannya lihat kan, tolonglah, uang haram itu. Karena uangnya tuh bukan uang yang kerja halal, itu uang dari korupsi, jadi tolong dibalikin aja," tegasnya.

Lebih lanjut, Fuji berharap mantan adminnya bisa mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatan tersebut. Terlebih perbuatan yang dilakukan oleh mantan adminnya itu bukan hanya masalah uang semata.

"Aku pengen dia dihukum seadil-adilnya sih karena apa yang udah dia perlakuan sama aku tuh menurut aku udah kelewatan banget, bukan sekadar uang doang soalnya," pungkasnya.