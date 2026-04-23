Cerita Raisa Ajak Anggun Jadi Kolaborator di Konser, Langsung Atur Jadwal Latihan

ERA.id - Raisa Andriana mengungkap keterlibatan Anggun dalam konser bertajuk Love and Let Go. Raisa mengatakan memiliki banyak kemiripan dengan Anggun dari selera musiknya.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2026), Raisa mengatakan bahwa Anggun adalah salah satu idolanya dalam bermusik. Keterlibatan Anggun sebagai salah satu kolaborator di konsernya pun dinilai cocok dan melengkapi konser Love and Let Go.

“Mbak Anggun benar-benar idolaku. Dan kita juga akhir-akhir ini sering banget tukar pikiran. Jadinya aku merasa Mbak Anggun akan cocok banget di beberapa lagu yang aku pilih ini dan dia juga sudah langsung semangat,” ujar Raisa.

Lalu, kata Raisa, proses komunikasi dengan Anggun menjelang konsernya ini dirasa tidak memiliki kendala. Ia pun diuntungkan dengan keberadaan Anggun yang mamang sudah berada di Indonesia dan bisa melakukan workshop bersama.

“Untuk sekarang sebenernya sih obrolan awal aja, kira-kira lagunya ini cocok enggak, kira-kira Mbak Anggun pengen bawain lagu yang mana, terus setelah disetujuin lagu-lagunya nanti tinggal rehearsal aja setelah selesai diaransemen,” jelasnya.

Di sisi lain, CEO Juni Records, Adryanto Pratono atau yang akrab disapa Boim mengatakan sejauh ini komunikasi dengan Anggun berjalan dengan baik dan lancar. Anggun disebut langsung menyetujui jadwal yang diberikan olehnya terkait proses latihan menjelan konser.

“Secara timeline dia ada di Indonesia. Terus waktu saya mengajukan jadwal-jadwal latihan, GR, Mbak Anggun setuju untuk berpartisipasi jadi terima kasih banyak support-nya Mbak Anggun untuk konser ini,” kata Boim.

Konser Raisa Love and Let Go turut dimeriahkan oleh Ariel NOAH, Rony Parulian, dan Barsena Bestandi. Konser ini akan dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan.