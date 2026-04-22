Raisa Boyong Anggun hingga Ariel NOAH di Konser Love and Let Go

ERA.id - Raisa Andriana mengumumkan jajaran kolaborator untuk konser Love and Let Go. Raisa mengajak Anggun hingga Ariel NOAH untuk konser kali ini.

CEO Juni Records Adryanto Pratono atau yang akrab disapa Boim menjelaskan konser Love and Let Go ini akan dimeriahkan oleh sejumlah musisi ternama. Salah satu musisi yang akan terlibat adalah Ariel NOAH.

“Di 6 Juni ada Anggun, Ariel NOAH, dan Barsena Bestandi. Di tanggal 7 Juni ada Anggun, Rony Parulian, dan Barsena Bestandi menjadi guest star di Raisa Live in Concert Love & Let Go,” ujar Boim saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/4/2026).

Pelantun “Mantan Terindah” lantas menjelaskan bahwa pemilihan kolaborator di konsernya kali ini sangat sulit untuk ditentukan. Namun pemilihan Barsena dan Rony Parulian ini memang sudah ditetapkan lantaran menjadi bagian dari album Raisa bertajuk AmbiVert.

“Mungkin karena aku sekarang masih hype album AmbiVert, jadi of course aku pengin membawakan bintang tamu yang hadir di album AmbiVert gitu, Roni sama Barsena,” jelas Raisa.

Sementara itu, untuk Anggun dan Ariel NOAH yang masuk jajaran kolaborator, ibu satu anak ini mengatakan dua musisi tersebut adalah idolanya. Terlebih Raisa dan Ariel NOAH terlibat dalam satu kolaborasi lagu baru yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Kalau dua yang di sebelah sini itu sudah benar-benar wishlist aku dari lama. Kayak Mbak Anggun benar-benar idolaku. Terus kalau Kang Ariel... ya nah! Ada gitu dehnya karena ada keseruan project juga,” kata Raisa.

Lebih lanjut, Raisa menyiratkan penampilannya dengan Ariel NOAH di konser Love and Let Go ini akan menjadi kejutan yang tidak pernah terbayangkan oleh para penggemar, YourRaisa.

“Aku merasa apa nanti penampilannya aku sama Kang Ariel itu akan menjadi sesuatu yang unexpected bagi penonton juga gimana sih kalau Raisa duet sama Ariel gitu,” pungkasnya.

Konser Love and Let Go Raisa akan diselenggarkan selama dua hari pada tanggal 6 dan 7 Juni 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Tiket konser Raisa bisa dibeli melalui website resmi di www.raisaliveinconcert.com.