Dibintangi Marthino Lio, Film Badut Gendong Jadi Pembuka Semesta Qodrat

ERA.id - Rumah produksi Magma Entertainment memperluas universe dari film sukses terdahulunya, Qodrat, lewat Badut Gendong. Film ini dibintangi oleh Marthino Lio hingga Clara Bernadeth.

Sutradara Charles Ghozali mengatakan film Badut Gendong ini sudah disiapkan untuk menjadi cross-universe dari Qodrat yang lebih dulu sukses.

"Badut Gendong memang diciptakan sebagai cross-universe Qodrat. Kalau spin-off biasanya itu dari film yang ada, karakter selain karakter utama dibuatkan cerita. Tetapi cross-universe memang direncanakan dari semesta Qodrat ini," ujar Charles Ghozali saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Lalu, kata Charles, ide membuat film Badut Gendong ini berangkat dari tahun 2021 saat ia berkunjung ke Solo, Jawa Tengah untuk melakukan survei penulisan. Saat itu ia melihat seorang laki-laki sedang memainkan permainan badut gendong.

Pengalaman itu pun memantik Charles untuk membuat cerita baru yang terinspirasi dari permainan tersebut. Di sisi lain, Charles ingin menunjukkan sisi emosional dari penggambaran badut gendong yang menyatukan dua jiwa.

"Jadi idenya datang dari situ, terutama karena kepengen nyari sesuatu yang bisa membawa muatan emosional di dalam sosok karakternya," jelas Charles.

Sementara itu, eksekutif produser Chris Lie mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam membuat film Badut Gendong ialah membuat desain topeng yang akan digunakan. Desain itu bahkan disiapkan selama hampir dua tahun demi hasil yang maksimal.

"Tantangan terbesar adalah membuat desain topengnya, di mana kalau tidak salah sih mungkin 2 tahun ya... 2 tahunan lah kita sempat desain awal, kemudian masih belum ketemu, kita desain lagi, terus ada break belum ketemu lagi sampai terakhir kita menemukan bentuk topeng yang sekarang ini gitu," kata Chris Lie.

Badut Gendong berkisah tentang Darso (Marthino Lio), seorang pengamen tari Badut Gendong yang dikhianati oleh takdir. Kehilangan tragis sang istri, Darsi, beserta bayi dalam kandungannya, menjadi pemantik bangkitnya sebuah entitas penuh amarah di tengah konflik tanah yang melanda desanya.

Roh Darsi kembali dalam sosok Badut Gendong yang mengerikan, mengendalikan tubuh Darso untuk menebarkan teror balas dendam yang sistematis bagi mereka yang telah melukainya.

Film ini diperkuat oleh penampilan talenta berbakat seperti Derby Romero, Clara Bernadeth, Dayinta Melira, Iskak Khivano, dan Vonny Anggraeni. Badut Gendong dijadwalkan tayang pada 27 Mei 2026.