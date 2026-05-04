Speed Nostalgia di Panggung Hammersonic Festival, Terkejut Ditonton Ribuan Orang

ERA.id - Band hardcore punk asal Sydney, Australia, Speed, sukses mengguncang panggung Hammersonic Festival hari pertama, 2 Mei 2026. Speed mengenang bagaimana mereka tampil pertama kali di Indonesia beberapa tahun lalu.

Speed membuka penampilannya dengan lagu "Ain't My Game" di panggung Sonicstage NICE PIK 2, Tangerang. Band yang terbentuk pada 2019 ini juga berkesempatan menyapa para penggemar yang antusias melihat penampilan mereka.

"Hammersonic apa kabar kalian? Kami Speed dari Sydney. Ini pertama kalinya kami main di festival yang luar biasa ini, mana suaranya!" ujar sang vokalis Jem Siow.

Setelah menyapa para penggemar, Jem Siow Cs langsung melanjutkan penampilan mereka dengan lagu "Burn Straight Thru U". Lagu ini menjadi trek dari EP debut perdana merka pada tahun 2019 bertajuk Demo 19.

Jem Siow lantas kembali berinteraksi dengan penggemar sambil mengenang penampilan perdana Speed di Indonesia tepatnya di Rossi Musik Fatmawati. Saat itu mereka tampil dalam rangkaian tur di tahun 2023.

"Tiga tahun lalu kami main di Jakarta cuma sekitar 200 orang (penonton). Sekarang saya lihat lima sampai enam ribu orang di sini. Itu gila, bro!" ucapnya.

Band yang berisikan kakak beradik ini kemudian melanjutkan penampilannya dengan membawakan "Real Life Love", "Peace", "We See U", "Not That Nice", hingga "The First Test". Mereka menutup penampilannya dengan pesan hangat dan menyentuh untuk para penggemar khususnya pecinta musik hardcore.

"Jika kalian baru di sini, jika kalian baru mengenal hardcore dari SPEED, kami ucapkan selamat datang. Mari terus menerima satu sama lain. Mari terus menerima semua orang yang masuk ke sini. Entah kalian laki-laki, entah kalian perempuan, entah kalian gay, queer, berkulit hitam, entah Anda putih, entah ungu, entah Anda kuning atau apa pun itu, this is hardcore!," teriak Jem Siow lantang.