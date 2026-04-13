Imbas Geopolitik, Hammersonic Festival 2026 Bongkar Pasang Musisi yang Tampil

ERA.id - Hammersonic Festival 2026 menuai sorotan usai sejumlah daftar penampil batal. Hammersonic pun mengambil langkah tegas dengan menyesuaikan harga tiket yang sebelumnya sudah ditetapkan.

CEO Ravel Entertainment, Ravel Junardy mengakui keputusan untuk menyesuaikan harga tiket ini cukup sulit untuk dilakukan. Ia pun meminta maaf atas pembatalan sejumlah musisi di panggung Hammersonic.

“Saya juga tahu, tidak ada kata-kata yang benar-benar bisa menggantikan rasa kecewa itu. Dan saya benar-benar minta maaf sedalam-dalamnya kepada seluruh Hammerhead, yang selama ini selalu memberikan dukungan kepada saya dan Hammersonic Festival,” ujar Ravel dalam pernyataan tertulisnya di Instagram, dikutip ERA, Senin (13/4/2026).

Dalam pernyaaan itu juga disebutkan sejumlah musisi batal tampil di Hammersonic Festival 2026 imbas masalah geopolitik yang terjadi. Sejumlah penerbangan yang sudah dijadwalkan untuk membawa para musisi pun terpaksa dibatalkan akibat masalah yang terjadi antara Iran dan Israel.

Namun di sisi lain, Ravel mengambil langkah dengan memberi pengganti untuk sejumlah musisi yang batal. Tercatat sejauh ini musisi yang batal adalah My Chemical Romance, New Found Glory, dan The Story So Far.

“Sebagai bentuk tanggung jawab dan usaha kami untuk tetap menghadirkan pengalaman terbaik, kami juga mengumumkan bahwa Dashboard Confessional, Ellegarden, Malevolence dan beberapa nama lainnya akan bergabung menjadi jajaran line-up Hammersonic Festival 2026 yang akan di-announce selanjutnya,” kata Ravel.

Selain itu, terkait harga tiket yang sebelumnya sudah terjual dipastikan akan mengalami penyesuaian harga. Ravel Entertainment memutuskan untuk memberi kebijakan khusus untuk para pemegang tiket Hammersonic Festival 2026, seperti penurunan harga.

“Kami juga memutuskan untuk melakukan penyesuaian harga tiket dari yang sebelumnya IDR 1.099.000 kini menjadi IDR 550.000 untuk 2-Day Pass(belum termasuk pajak), sehingga tiket per hari Hammersonic Festival 2026 hanya 275.000 IDR. (Tiket yang dijual hanya 2-Day Pass),” jelasnya.

Lalu, untuk penggemar yang sudah memegag tiket Hammersonic Festival 2026 mendapat kesempatan spesial. Tiket tersebut nantinya bisa digunakan untuk dua orang sekaligus.

“Untuk kalian yang sudah lebih dulu percaya dan membeli tiket, kami tidak ingin kepercayaan itu terasa sia-sia. Maka dari itu, kami menetapkan bahwa: 1 tiket yang sudah dibeli kini berlaku untuk 2 orang,” katanya.

Lebih lanjut, Ravel mengatakan pihaknya akan melakukan apapun untuk memastikan para penggemar tetap mendapat pengalaman berkesan di Hammersonic Festival 2026.

“Kami Ravel Entertainment akan melakukan apapun yang kami bisa untuk memastikan kalian tetap pulang dengan cerita yang layak untuk dikenang. Ini bukan akhir dari sesuatu, ini adalah tantangan bagi kami untuk berusaha memberikan yang terbaik untuk seluruh Hammerhead. Dan kami berharap, kalian tetap terus bersama kami,” pungkasnya.

Diketahui gelaran Hammersonic Festival akan diselenggarakan pada 2 dan 3 Mai 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk.