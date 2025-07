Pengumuman! Hammersonic Akan Digelar Tahun Depan Selepas Konser Foo Fighters

ERA.id - Ravel Entertainment mengumumkan festival yang bertajuk "Hammersonic 2026: Decade of Dominion" akan berlangsung pada tanggal 2 dan 3 Mei 2026 di Jakarta.

Gelaran musik cadas terbesar ini merupakan puncak dari berbagai rangkaian acara yang sudah dihelat sejak tahun 2024. Dari kedatangan band asal Inggris While She Sleeps saat Oktober 2024, dilanjutkan dengan Green Day pada Februari 2025.

Setelah Ravel mengundang band raksasa rock alternative asal Inggris, Muse, yang rencananya hadir pada September 2025 lalu lalu nyanyian vokalis kharismatik Dave Grohl asal Amerika Serikat lewat kelompok Foo Fighters pada bulan Oktober 2025.

Dentuman demi dentuman itu membuktikan kalau Hammersonic Festival kini bertransformasi menjadi panggung dan tujuan utama bagi penggemar musik Rock di Indonesia, kawasan Asia, dan bahkan diberbagai belahan dunia.

Dengan menampilkan puluhan band berbagai sub-genre seperti death metal, metalcore, hardcore punk, black metal, punkrock, emo bahkan grindcore, Hammersonic menjadi ajang konsolidasi dan reuni bagi komunitas rock dalam negeri dan internasional.

“Tahun 2026 bukan sekadar selebrasi perjalanan panjang Hammersonic, melainkan bukti nyata dominasi kami di panggung rock Tanah Air dan Asia. Hammersonic akan terus tumbuh, berkembang dan berevolusi. Kami bukan hanya menyatukan antarlintas generasi, tapi menciptakan gelombang baru,” ujar Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment sekaligus Founder Hammersonic Festival.

Edisi ke-10 nanti, kata Ravel, akan dirancang lebih besar, spektakuler, dan akan menjadi tonggak standard baru dalam perhelatan festival musik yang ada di tanah air. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, di edisi spesial kali ini lineup band-band internasional akan diumumkan secara bertahap dan penuh kejutan.

Sepanjang perjalanannya, Hammersonic telah sukses menghadirkan ratusan band-band ternama kelas dunia untuk datang ke Indonesia, sebut saja Megadeth, Slipknot, Lamb of God, InFlames, Amon Amarth, A Day To Remember, Trivium, Bullet For My Valentine, Story Of The Year, Kreator, bahkan seorang maestro gitar seperti Yngwie Malmsteen telah mencicipi megahnya panggung Hammersonic. Pesona mereka terbukti mampu menarik perhatian puluhan ribu penonton baik dari Indonesia maupun mancanegara setiap tahunnya.

Hammersonic 2026: Decade of Dominion akan menjadi penanda tonggak sejarah baru untuk festival ini. Sebuah selebrasi epic dan kolosal untuk musik keras dan mereka yang hidup di dalamnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang Hammersonic 2026 dan pembelian tiket, kunjungi website resmi kami di www.hammersonic.com atau ikuti kami di sosial media @ravelentertainment dan @hammersonicfest.