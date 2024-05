Info Penting Jelang Hammersonic 2024, dari Musisi hingga Alasan Alesana Batal ke Indonesia

ERA.id - Hammersonic Festival kembali dengan rentetan “peluru” yang siap membuat hammerhead (penikmat musik Hammersonic Festival) menggila di atas lantai dansa super keras.

Suara bising musik penuh tenaga dan adrenalin yang terpacu dalam sengatan distorsi yang memborbardir telinga ini sudah ada di depan mata. Ya, akhir pekan ini!

Sebagai wadah tempat berkumpulnya para penggemar musik rock dan metal, terbesar di Asia Tenggara, sudah tidak disangsikan lagi kalo Hammersonic Festival Festival adalah tempat paling menyenangkan bagi hammerhead di mana pun berada.

Makanya festival yang dibidani oleh Ravel Entertainment ini mengusung tema The Majestic Fellowship.

“Melalui tema ini, jelas memperkuat komitmen Hammersonic Festival sebagai tempat untuk merayakan persaudaraan dalam komunitas rock, metal, punk hingga sub genre musik turunannya, agar menghadirkan pengalaman musik yang bisa mempersatukan dan membangun hubungan kuat di antara penggemar musik keras dimanapun,” kata Dede Rianta (Deri), perwakilan dari Hammersonic Festival dalam konfrensi pers di MAKMUR BAHAGIA Kemang, Kamis (2/5/2024) siang tadi.

Festival musik keras level dunia ini telah terjadwalkan untuk dipersembahkan kepada seluruh Hammerhead pada tanggal 4-5 Mei 2024 di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta.

Dan sudah bukan rahasia lagi bahwa deretan line-up yang akan mengisi panggung-panggung Hammersonic Festival telah disampaikan ke khalayak metalhead yakni 53 band Internasional dan tanah air. Dan mari, bersiaplah untuk ber-head bang bersama dalam circle pit yang paling menyenangkan!

"Cukup disayangkan mendekati hari gelaran Hammersonic 2024, skuad Alesana tidak jadi tampil dengan alasan masalah teknis dan travel logistics-nya yang terkendala. Saya sebagai promoter tentu sudah bekerja semaksimal mungkin demi kelancaran gelaran Hammersonic Festival 2024, oleh karena itu kita hadirkan SAOSIN sebagai pengantinya. Semoga bisa membuat Hammersonic Festival 2024 makin seru," tambah Ravel Junardy selaku CEO Hammersonic Festival.

Yang belum tahu, berikut ini nama-nama hebat dari 4 benua yang bersiap dengan pasukan dan artilerinya masing-masing untuk membombardir kuping Hammerhead di Hammersonic Festival 2024.

Mereka di antaranya Lamb of God (Virgina/Amerika), A Day To Remember (Florida/Amerika), Cradle of Filth (Suffolk/Inggris), Suicide Silence (California/Amerika), Suffocation (New York/Amerika), SAOSIN (California/Amerika), Yngwie Malmsteen (Swedia), Marty Friedman (Washington/Amerika), We The Kings (Florida/Amerika), Fear Factory (Los Angeles/Amerika), Tiny Moving Part (Minnesota/Amerika), Atreyu (California/Amerika), Misery Index (Maryland/Amerika), Bleeding Through (California/Amerika) MERIKA), Madball (New York), Venom Inc. (Newcastle), DVRK’s (Perancis), Blood Red Throne (Norwegia), hingga Nervosa (Sao Paolo-Brazil), Stand Atlantic (Australia) juga Crypt Crawler (Perth-Australia).

Dari kawasan Asia, Hammersonic Festival 2024 menyuguhkan Crossfaith (Jepang, Paledusk (Jepang), Arcadia (Filipina), Tool of The Trade (Malaysia), Bloodstone (Singapura), SPEEDBALL (Australia),. Dan tentu saja kebanggaan asal Indonesia di antaranya, Remember of Today, Strangers, Straight Answer, St.Loco, Killing Me Inside Re:Union,Gorebomb, Denisa, Hunted Era, Amorfati, Rezume, Ghostline, Tabrak Lari, Speak Up, SLFR, Velhinha, Jakarta Flames, Sisi Selatan (Wonogiri), Circafaith (Kalimantan), Rebellion Noise (Yogyakarta), Next Me Zhanalena (Medan), Engage in Vengeance, Discrift (Cianjur), HYPER, Burning Flame, Bearfours, hingga Modern Guns.

Untuk dapat menyaksikan perhalatan akbar Hammersonic Festival 2024, Ravel Entertainment membuka gerai penjualan tiket resmi hanya di www.hammersonic.com dan Tokopedia Tiket Event. Gelombang pertama (early bird) sudah sold out jauh-jauh hari.

Saat ini tiket gelombang kedua masih tersedia dengan harga Rp.1.735.999,-(belum termasuk pajak). Sementara tiket daily pass dihargai Rp.1.053.999,-(belum termasuk pajak).

“Kami ingin menyatukan semua pecinta musik keras dari berbagai belahan dunia untuk berada dalam sebuah kesenangan yang kami sebut Hammersonic Festival. So, mari kita rasakan pengalaman bersama dalam The Fellowship Majestic,” sambung Deri lagi.

Lamb of God banyak peminat

Deri mengakui Lamb of God banyak peminat. Katanya, band gahar dengan distorsi renyah dibalut vokal growl mengerikan dari Randy Blythe ini sebenarnya sudah dijadwalkan datang dari tahun lalu.

"Rencana mereka datang bareng Slipknot tahun lalu. Karena jadwal tidak memungkinkan, baru bisa terealisasi tahun ini."

Headliner yang akan datang pun, kata Deri, adalah suara yang diserap dari Hammerhead di media sosial. Makanya, Deri menargetkan 200 ribu penonton yang masuk ke festival musik keras yang dijalankannya ini.

"Untung tidaknya di luar kapasitas, tapi Hammersonic ingin buat legacy di samping untung maupun rugi, kami ingin membuat bangga masyarakat Indonesia. Sebagai wadah buat teman-teman yang suka musik distorsi."