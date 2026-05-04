The Red Jumpsuit Apparatus Tutup Hammersonic Festival Pakai Lagu Blink-182

ERA.id - The Red Jumpsuit Apparatus memberi kejutan spesial untuk para Hammerhead yang hadir di NICE PIK 2, Tangerang, pada Minggu, 3 Mei 2026. Band asal Florida ini membawakan lagu idolanya, Blink-182 sebagai kejutan.

Kejutan ini diberikan oleh Ronnie Winter (lead vokal), K Enagonio (backing vokal), Randy Winter (rhytm gitar), Josh Burke (lead gitar), Joey Westwood (bass), John Espy (drum), dan Nadeem Salam (keyboard), menjelang penampilan terakhir mereka di Hammersonic Festival. Enagonio mengatakan lagu milik Blink-182 ini dibawakan atas permintaan Ronnie.

"Kita semua punya band favorit masing-masing dan Ronnie meminta kami untuk membawakan cover dari salah satu band kesukaannya. Percaya lah, kalian pasti kenal lagu ini. Aku janji," kata Enagonio.

Lantunan musik "All The Small Things" yang dimainkan The Red Jumpsuit Apparatus ini kemudian menghebohkan para Hammerhead yang hadir. Penonton langsung mengikuti Ronnie bernyanyi.

The Red Jumpsuit Apparatus sedikitnya membawakan 11 lagu termasuk "Brace Yourself", "False Pretense", "Slipping Through (No Kings)", "Damn Regret", "Waiting", "In Fate's Hands", "Is This the Real World?", "Cat and Mouse", "Your Guardian Angel", dan ditutup dengan "Face Down".