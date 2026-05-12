Nama Anak Dijadikan Candaan, Alyssa Daguise Sentil Netizen: Enggak Lucu!

ERA.id - Alyssa Daguise buka suara setelah nama anaknya dengan Al Ghazali menuai sorotan hingga bahan ejekan netizen. Alyssa menekankan pemilihan nama anaknya tidak untuk dijadikan bahan candaan.

Kemarahan ini disampaikan oleh Alyssa melalui saluran siaran Instagram-nya, Daily Dose of Alyssa. Pada unggahan itu, Alyssa menekankan agar publik tidak menjadikan nama anak pertamanya sebagai bahan candaan.

"Aku tau nama Soleil mungkin terdengar unik buat Sebagian orang, tapi tolong jangan dijadikan bahan bercanda ya, ga lucu," tulisnya.

Menantu Maia Estianty ini lantas menyebut bahwa nama yang dipilihnya dengan Al Ghazali untuk putri pertama mereka ini memiliki arti dan makna yang sangat berarti. Ia pun meminta kepada public untuk menghargai keputusannya dengan Al dalam pemberian nama untuk buah hatinya.

"Namanya punya arti dan makna yang sangat spesial buat kita, jadi aku harap bisa dihargai, makasih," tutupnya.

Diketahui Alyssa Daguise melahirkan putri pertama yang diberi nama Soleil Zephora Ghazali pada Minggu, 10 Mei 2026. Nama Soleil ini dipilih Alyssa dan Al dari Bahasa Prancis yang memiliki arti matahari.

Sedangkan untuk Zephora dipilih oleh Al Ghazali dari nama istri Nabi Musa. Sedangkan untuk nama Ghazali sendiri diambil dari nama putra Ahmad Dhani dan Maia Estianty.