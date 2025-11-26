Dituding Sibuk Ngevlog hingga Dibandingkan dengan Mulan Jameela, Maia Estianty Bilang Begini

ERA.id - Maia Estianty angkat suara setelah namanya disandingkan dengan Mulan Jameela saat diberi tahu kabar kehamilan Alyssa Daguise. Maia menyebut dirinya tidak ingin kehilangan momen penting sehingga tidak memeluk Alyssa.

Istri Irawan Mussry ini membut klarifikasi lewat kanal YouTube-nya, Maia Al El Dul TV, Senin (24/11/2025). Pada video itu a menegaskan bahwa dirinya hanya ingin mendokumentasikan momen penting, bukan tidak ingin memeluk menantunya.

"Aku fokus kamera tuh karena kadang-kadang kita enggak bisa mengulang momen ya. Momen itu kadang-kadang, begitu ada "I'm pregnant", terus Bunda langsung ngambil kamera karena kan kalian tahu, kan Bunda ahli dokumentasi dari zaman kalian kecil. Jadi pada saat ada momen yang penting terus harus dikamerain tuh kayak udah reflek mendokumentasikan sesuatu tuh harus cepat," ujar Maia Estianty didampingi dengan Al Ghazali.

Maia juga mengaku tidak mengetahui kalau Al dan Alyssa sudah mendokumentasikan momen bahagia tersebut.

"Waktu itu juga enggak tahu kalau ada kamera di depan. Di depan udah ada yang nyuting, jadi ya emang fokusnya ngambil kamera, mendokumentasikan tentang kebahagiaan di area sekitar," lanjutnya.

Ibu tiga anak itu sebelumnya memang belum mengetahui kabar kehamilan menantunya, oleh karena itu ia reflek mendokumentasikan momen bahagia yang tidak dapat diulang.

Momen kebahagiaan Al Ghazali dan Alyssa Daguise itu dibagikan lewat sebuah video yang dibagikan ke kanal YouTube resmi mereka, TheALsFamily. Video itu memperlihatkan bagaimana Al dan Alyssa memberi kejutan kepada keluarga, termasuk Maia Estianty dan Ahmad Dhani.

Saat berfoto bersama dengan Maia, Irwan Musry, Dul, dan Tissa Biani, Alyssa tiba-tiba mengeluarkan foto USG kehamilannya. Namun, Maia justru menjadi sorotan warganet bahkan mendapat kritik usai dirinya yang lebih memilih mengambil kamera untuk mengabadikan momen daripada memeluk sang menantu yang berdiri disampingnya.

Sikap itu pun bertolak belakang dengan Mulan Jameela, istri Ahmad Dhani yang juga ibu tiri dari Al Ghazali. Dalam momen itu, Mulan justru memeluk erat Alyssa dengan penuh bahagia.

Al Ghazali dan Alyssa resmi menikah pada 16 Juni 2025.