Beda dari Al Ghazali, Ahmad Dhani Tak Gelar Ngunduh Mantu untuk El Rumi, Kenapa?

ERA.id - Ahmad Dhani memberi bocoran terkait rencana pernikahan putra keduanya, El Rumi, dengan Syifa Hadju. Dhani mengungkap acara lamaran El dan Syifa akan digelar dalam waktu dekat.

"Lusa kemarin udah fitting baju buat lamaran," ujar Dhani saat ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu, (17/01/2026).

Saat ditanya mengenai konsep dan nuansa acara lamaran, Dhani mengaku tidak mengetahui detailnya. Menurutnya, sebagian besar persiapan diurus langsung oleh El Rumi dan Syifa Hadju.

"Nggak tahu saya nuansa apa," ucapnya.

Terkait pelaksanaan lamaran, pentolan Dewa19 itu hanya memberi bocoran bahwa acara tersebut akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Pekan depan pokoknya," pungkasnya.

Meski enggan membocorkan tanggal lamaran sang anak, pria berusia 53 tahun ini mengatakan bahwa El dan Syifa akan melangsungkan sesi foto pre-wedding. Keduanya disebut memakai konsep bernuansa Jawa.

"Prewed nanti di Solo. Ada konsep Jawa-Jawanya juga," tuturnya.

Selain membocorkan rencana pertunangan sang anak, Ahmad Dhani mengatakan pernikahan anak keduanya ini akan sangat berbeda dari Al Ghazali. Dhani secara terang-terangan menyebut tidak akan melaksanakan acara ngunduh mantu seperti pernikahan Al dan Alyssa Daguise karena masalah ekonomi.

"Kayaknya sekarang nggak ada ngunduh mantu. Ayahnya lagi ekonominya kurang baik," katanya.

Pernyataan tersebut sempat mengejutkan awak media, mengingat posisinya sebagai anggota DPR. Menanggapi hal tersebut, Dhani mengungkap bahwa kebijakan efisiensi turut berdampak pada kondisi keuangan keluarganya.

“Loh kan ada apa namanya itu, efisiensi,” ungkapnya.

Diketahui El Rumi dan Syifa Hadju sudah menjalin hubungan selama sekitar satu tahun sejak Oktober 2024 hingga akhirnya dilamar oleh El Rumi pada 2 Oktober 2025.