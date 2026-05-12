Heboh Jari Kena Sayatan Pisau hingga Dicap Berlebihan, Cinta Laura Bilang Begini

ERA.id - Cinta Laura Kiehl memberikan klarifikasi terkait keputusannya untuk melakukan operasi pada bagian jarinya yang terkena pisau. Cinta Laura menekankan cedera yang dialaminya itu bukan sebatar terkena sayatan pisau saja.

Melalui akun X pribadi miliknya, Cinta Laura menjelaskan bahwa luka yang ditimbulkan akibat terkena pisau itu bukanlah sayatan biasa. Luka tersebut menembus hingga mengenai bagian tulang sehingga memerlukan tindakan lebih serius.

"Guuuys, lukanya bukan 'cuma' kebeset. Kemarin aku kena pisau daging (butcher's knife) dan lukanya itu cukup parah sampai ke tulang," tulisnya, dikutip ERA, Selasa (12/5/2026).

Lalu, kata Cinta, akibat luka yang ditimbulkan itu, dokter pun memutuskan untuk mengambil tindakan untuk operasi. Hal ini lantaran dikhawatirkan bisa memperburuk kondisi Cinta Laura.

"Dokter mutusin buat operasi (bukan cuma jahit IGD) karena bahaya banget kalau sampai ada pembuluh darah penting yang kena sayat. But thank God, untungnya aman!" tegasnya.

Lebih lanjut, bintang film Dendam ini mengatakan sampai saat ini luka yang dialaminya masih terasa sakit.

"Masih agak berasa nyut-nyutan jariku," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Cinta Laura menjalani rangkaian operasi di sebuah rumah sakit lantaran jarinya terkena pisau saat membuat konten bertajuk MBG atau Masakan Bos Gue. Saat itu, jari cinta laura terkena pisau ketika sedang memotong jeruk nipis.

Luka yang ditimbulkan akibat sayatan pisau itu pun membuat kekasih Arya Vasco ini harus segera dilarikan ke rumah sakit.

"Ceritanya, ini kejadian setelah aku seharian ngisi talkshow, terus lanjut shooting konten MBG bareng @emilmari0. Awalnya aman2 aja guys, sampe aku mau motong jeruk nipis... gak sengaja jariku kena pisau dan yup, cukup dalem lukanya," tulis Cinta di Instagram.