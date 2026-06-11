Muzakki Ramdhan Jadi Korban Kekerasan Orang Tak Dikenal, Bibir Berdarah Meski Sudah Minta Maaf

ERA.id - Aktor Muzakki Ramdhan menjadi korban kekerasan fisik hingga menyebabkan luka oleh seorang pria tidak dikenal di salah satu mal di kawasan Cibubur. Muzakki bahkan sempat memohon ampun sebelum akhirnya tersungkur.

Kejadian mengerikan ini dibagikan oleh Muzakki melalui unggahan terbarunya di Instagram, Kamis (11/6/2026). Pada unggahan itu, Muzzaki menjelaskan insiden ini bermula dari kesalahpahaman yang terjadi di toilet mal Trans Studio Cibubur.

Bintang film Na Willa itu menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menutup pintu dengan kencang lantaran kondisinya yang mual dan ingin muntah usai menaiki wahana. Namun saat ia keluar dari toilet, muncul seorang pria yang lebih dewasa darinya dari bilik sebelah.

"Ada seorang bapak-bapak yang tubuhnya lebih besar dari aku ngikutin aku jalan keluar. Aku jalan keluar toilet, di Lorong depan toilet menuju mal, tiba-tiba aku ditarik sama bapak-bapak itu," ujar Muzakki, dikutip ERA, Kamis (11/6/2026).

Lalu, kata Muzakki, pria tidak dikenal itu secara tiba-tiba menarik tubuhnya dan mulai melontarkan makian. Pada momen itu, Muzakki sudah menjelaskan serta meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

"Aku minta maaf karena nggak sengaja nutup pintunya kekencengan. Udah minta maaf beberapa kali, bapak itu dorong mukaku kenceng dengan telapak tangan terbuka sampai aku terdorong dan kepalaku mengenai dinding," jelasnya.

Akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya, Muzakki mengaku dirinya mengalami luka pada bagian bibirnya. Ia bahkan membagikan video yang memperlihatkan darah yang muncul di area bibirnya. Bukan hanya itu saja, ia bahkan tidak bisa berkutik lantaran mendapat kekerasan fisik dari orang tidak dikenal secara tiba-tiba.

"Bibir aku berdarah. Aku shock. Badanku nggak bisa gerak karena aku ketakutan. Badanku gemetaran aku cuma bisa minta maaf. Aku sampe berlutut minta maaf tapi bapak itu terus memarahi aku," ungkapnya.

"Semuanya cuma kesalahpahaman nggak seharusnya aku jadi korban kayak gini," sambungnya.

Hingga berita ini ditulis belum diketahui apakah Muzakki Ramadhan akan melaporkan insiden ini ke pihak berwajib. Namun Muzakki sudah bersuara di sosial media dengan menyematkan akun Polda Metro Jaya dan juga Komnas Anak.