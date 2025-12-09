Fedi Nuril Pakai Metode Khusus di Qorin 2, Apa Itu?

ERA.id - Fedi Nuril memakai metode khusus dalam mendalami peran sebagai Makmur di film Qorin 2. Metode itu diakuinya tidak pernah dilakukan di film manapun.

Bersama dengan acting coach, Ben, Fedi mengaku terkejut saat mendapat latihan unik untuk mendalami perannya. Fedi mengungkap lawan mainnya, Wavi Zihan dan Muzakki Ramdhan diminta untuk mencoba memainkan karakter yang diperankan Fedi dan Ali Fikri.

"Begitu sudah selesai, acting coach kita, Ben, dia bilang, 'Saya mau coba metode. Wavi akan jadi Pak Makmur, Muzakki akan jadi Jaya, dan nanti kalian lihat, bagaimanapun cara akting mereka, apakah kamu mendapatkan sesuatu gitu yang kamu enggak kepikiran sebelumnya'," ujar Fedi saat press conference film Qorin 2 di Epicentrum, Senin (8/12/2025).

Keputusan tersebut sempat membuat Wavi dan Muzakki kebingungan karena diminta memerankan tokoh tanpa persiapan. Namun setelah melihat mereka menjalani adegan yang diminta, Fedi mengaku menemukan hal baru yang tidak dia sangka.

"Saya pribadi memang merasa dapat sesuatu yang saya enggak kepikiran sebelumnya," ungkapnya.

Aktor 43 tahun ini menilai interpretasi Wavi terhadap karakter Makmur berbeda dari yang dia lakukan. Wavi membuka pandangan baru tentang karakter yang dimainkan oleh Fedi.

"Wavi ini kan dia punya naluri perempuan yang kalau melihat anaknya babak belur gitu, biasanya kan pasti langsung nanya, "Kamu kenapa?” tapi ternyata dia hanya ngeliatin, dia langsung ngambil obat dan kain, dan udah enggak nanya lagi gitu. Dan menurut saya itu kan enggak stereotip ya. Dia udah tahu dia kenapa, jadi daripada nanya-nanya ya udah langsung diobatin aja, kayak gitu," tuturnya.

Setelah menjalanin proses tersebut, Fedi baru menyadari metode khusus itu sangat membekas baginya. Ia pun menyadari bahwa selama berkarier sering kali memakai metode tersebut.

"Saya merasa, saya melihat sesuatu yang saya enggak kepikiran metode atau bentuk acting-nya kok kayak begitu. Dan sebenarnya itu yang kita pakai selama ini," lanjut Fedi.

Film Qorin 2 menceritakan Makmur yang balas dendam demi keadilan untuk anaknya, Jaya, korban perundungan sekolah. Laporannya terus diabaikan pihak berwenang, membuat Makmur nekat menempuh jalur mistis, yaitu bersekutu dengan jin qorin.

Film Qorin 2 mulai tayang 11 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia.