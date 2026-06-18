Davina Karamoy Diperiksa Soal Kasus Hanania Travel, Jadi Saksi Kalangan Publik Figur

ERA.id - Aktris Davina Karamoy memenuhi panggilan kepolisian untuk dimintai keterangan perkara kasus dugaan penipuan travel haji dan umrah, Hanania Travel. Davina hadir sebagai saksi di Polda Metero Jaya.

Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Kompol Andaru Rahutomo, membenarkan pemeriksaan Davina Karamoy sebagai saksi dalam kasus Hanania Travel. Davina akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan tersebut.

“Hari ini, Davina Karamoy (DK) hadir di Subdit Kamneg Polda Metro Jaya pada pukul 13.00 WIB terkait pemeriksaan sebagai saksi dari kalangan publik figur dalam perkara Hanania Travel,” ujar Andaru di Polda Metro Jaya, Kamis (18/6/2026).

Andaru menuturkan saat ini pemain film Ipar Adalah Maut masih dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.

Selain Davina Karamoy, sejumlah publik figur sebelumnya juga menjalani proses pemeriksaan guna mendalami kasus Hanania Travel, seperti Thariq Halilintar, Anwar BAB, Paula Verhouven, Aaliyah Massaid, Keanu Angelo, Cut Meyriska, Roger Danuarta, Anisa Rahma, Praz Teguh, Dara Arafah, hingga Sarah Gibson.

Dalam perkar Hanania Travel, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 140 orang saksi, yang juga terdiri dari 122 orang korban dari kasus tersebut. Dari laporan yang diterima kepolisian, 1.286 orang menjadi korban dari Hanania Travel dengan total kerugian mencapai Rp35.342.293.500.

Sementara itu, Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Travel, Ahmad Syah Farhan Rachman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.