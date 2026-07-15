Davina Karamoy Nangis Berjamaah Demi Film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali

ERA.id - Davina Karamoy tidak kuasa menahan tangis saat membaca skenario film terbarunya, Andai Waktu Bisa Diulang Kembali. Davina bahkan turut merasakan penderitaan dari karakter yang ia mainkan.

Dalam film garapan sutradara M. Amrul Ummami, Davina berperan sebagai seorang gadis yang dihadapkan dengan ujian kehidupan bernama Dinar Semesta. Davina mengungkap bahwa sejak pertama kali menerima tawaran dan naskah film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, ia ikut merasakan penderitaan Dinar.

“Dari pertama kali meeting dengan Mas Ghifari dan Mas Amrul dan yang lain, aku udah tertarik banget dengan skenarionya, dengan skripnya yang sangat menyentuh hati. Pun pada saat reading hari pertama, kita semua reading kita semua tuh nangis cast-castnya,” ujar Davina Karamoy saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (14/7/2026).

Kesedihan ini dirasakan oleh Davina karena jalan cerita yang ditawarkan sangat menyentuh. Ia pun bersyukur bisa dipercaya untuk terlibat ke dalam proyek film produksi Langit Pictures dan FMM Studio.

“Pastinya bersyukur banget dan seneng banget bisa dipercaya untuk memerankan karakter Dinar ini sih dengan cerita yang lumayan kompleks dan menantang untuk aku,” ungkapnya.

Sementara itu, perempuan 23 tahun ini menjelaskan bagaimana ia membangun chemistry dengan lawan mainnya, Farhan Rasyid yang berperan sebagai Faiz. Menurutnya, ia dan Farhan tidak mengalami kesulitan lantaran mereka sudah menjalin pertemanan sebelumnya.

“Kalau ditanya kayak susah nggak sih build chemistry sama Farhan gitu? Malah aku lebih ke susahnya nahan tawanya aja sih gitu. Jadi di mana kita tuh di real life yang bener-bener temen tapi kalau di frame kan Dinar itu sangat introvert ya,” katanya.

Film Andai Waktu Bisa Diputar Kembali berkisah tentang Dinar (Davina Karamoy) yang jatuh cinta pada Faiz (Farhan Rasyid). Di tengah kisah cinta mereka, Dinar dihadapkan pada kenyataan pahit: tunggakan kuliah, utang peninggalan ayahnya, dan sang ibu yang menderita kanker otak stadium empat. Tertekan oleh keadaan, Dinar mengambil keputusan yang salah yang membuatnya sangat menyesal dan berharap bisa memutar waktu untuk memperbaikinya.

Film ini akan tayang pada 30 Juli 2026.