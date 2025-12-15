Dituduh Jadi Pelakor Rumah Tangga Eks Menpora, Davina Karamoy: Jujur Ikhlas

ERA.id - Nama aktris Davina Karamoy belakangan ini tengah menjadi perbincangan publik usai muncul isu menjadi orang ketiga dalam rumah tangga eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Niena Kirana Riskyana Fuad.

Isu ini pertama kali mencuat setelah istri eks Menpora tersebut diduga melayangkan gugatan cerai kepada sang suami. Hingga akhirnya beredar rumor keretakan rumah tangga pasangan tersebut disebabkan oleh orang ketiga.

Publik menyeret nama Davina Karamoy usai muncul ciri-ciri orang ketiga tersebut gemar main padel dan berinisial DK. Hal ini memperkuat tuduhan karena belakangan ini kerap diketahui melalui unggahan Davina yang sering main padel.

Terlebih lagi ketika muncul unggahan lama yang pernah diposting Niena dalam Instagram Storynya @nienakr. Pada konten itu, Niena membagikan potret Davina Karamoy saat sedang nge-gym di fasilitas Kemenpora.

“Yuuukk yg mau kyk @davinakaramoy ngegymnya di @kemenpora,” tulisanya dalam unggahan story tersebut.

Unggahan tersebut diperkirakan ketika Niena masih menjadi istri sah Dito. Warganet pun mengaitkan unggahan lama tersebut dengan isu orang ketiga yang sedang ramai menjadi perbincangan publik.

Menanggapi isu liar tersebut, Davina Karamoy akan menempuh jalur hukum terhadap tuduhan tersebut. Lewat komenan di akun TikTok-nya (@davinakaramoy), ia menyebut isu yang sudah kelewatan akan segera ia bawa ke jalur hukum.

"Sampe isunya semakin kelewatan sepertinya harus dibawa ke jalur hukum yaa,” tulisnya membalas sebuah komentar.

Selain itu, warganet juga meminta wanita kelahiran 2002 itu untuk klarifikasi terkait tudingan yang menimpa dirinya tersebut. Tetapi Davina dengan tegas mengaku bingung dengan hal itu.

"Apa yang perlu diklarifikasi akupun binguung hahahah,” katanya.

Ada juga warganet yang memberikan semangat karena mengetahui Davina yang menerima komentar negatif terus menerus dari awal hingga akhir tahun 2025.

“Jujurrrr udah ditahap membebaskan dan mencoba Ikhlas sajaa mereka mau ngomong apaa atau fitnah apapun, walaupun kadang fitnah nya suka diluaaaaar nurul jadi dibawa becanda ajah,” ujarnya.

Hingga kini belum ada klarifikasi resmi baik dari pihak Dito Ariotedjo yang membuat publik semakin yakin dengan adanya perselingkuhan di rumah tangga Dito dengan sang istri.

Diketahui Davina memulai karriernya pada tahun 2018 ketika ia bermain peran dalam serial televisi Tukang Ojek Pengkolan. Namun, namanya semakin naik ketika ia mendapat peran Rani sebagai orang ketiga dalam film Ipar Adalah Maut.