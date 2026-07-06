3 Bulan Debut, NPD Siap Gelar Konser di 12 Kota dan 72 Jam Streaming

ERA.id - Grup musik trio NPD (New Pusat Dunia) akan menggelar konser tur ke 12 kota di Indonesia. Konser ini akan dikemas dengan format menarik dan berbeda dari kebanyakan konser yang ada.

Konser yang diberi tajuk NPD World Tour ini diselenggarakan oleh Antara Suara selama tiga hari mulai 23-26 Juli 2026. Nicky mengatakan konser ini merupakan salah satu mimpi dari NPD jauh sebelum namanya viral.

“Ini adalah sebenarnya mimpi kami dari pertama kali bikin NPD. Kami cuma biasanya ngawang-ngawang aja, bermimpi kita nanti kayak gini, kayak gini, kayak gini. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu akhirnya ini bisa kejadian juga,” ujar Nicky saat ditemui di kawasan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Rangkaian tur ini akan memadukan public show dan unplanned show dalam format IRL live stream roadshow. Setiap pertunjukan direncanakan berlangsung sekitar 30 menit, dengan materi utama dari “Sempurnanya Aku”, versi remix, serta kemungkinan kolaborasi dengan musisi atau figur lokal di sejumlah titik.

Luqman Hakim alias Kak Kev mengungkap kemungkinan adanya bintang tamu spesial di konser NPD mendatang. Namun ia belum memberikan bocoran lebih lanjut terkait siapa saja bintang tamu yang akan terlibat.

“Yes, guest star sudah pasti ada. Karena nanti di selang kita manggung, di sela-selanya mungkin nanti kita akan mengemudi, naik mobil bareng, cari makan dan lain-lain, nah di situ kita bakal menyuguhkan banyak sekali kejutan. Dan salah satunya ada guest star, jadi tunggu aja,” kata Kak Kev.

Sementara itu, Mario Caesar menambahkan streaming yang akan berlangsung selama 72 jam tanpa henti ini akan menampilkan sisi lain NPD yang tidak diketahui banyak orang. Penggemar nantinya bisa melihat bagaimana persiapan NPD menjelang konser hingga berbagai aktivitas seru selama live streaming berlangsung.

“Di setiap titiknya itu selalu ada journey dan juga aktivitas yang menarik yang tentu saja masih kami belum bisa spill. Namun yang pasti ini akan sangat menarik karena bukan cuma kami saja yang terlibat tapi juga musisi-musisi atau mungkin publik figur yang kalian kenal,” jelas Mario.

NPD yang terkenal lewat lagu “Sempurnanya Aku” akan menggelar tur di 12 kota. Berikut ini daftar kota yang akan disambangi oleh Kak Kev, Nicky dan juga Mario:

Banten

1. South Tangerine (Tangerang Selatan)

Jakarta

1. South Jekardah (Jakarta Selatan)

2. Central Jekardah (Jakarta Pusat)

3. West Jerkardah (Jakarta Barat)

4. East Jekardah (Jakarta Timur)

Jawa Barat

1. Becca Sea (Bekasi)

2. Army Town (Cimahi)

3. De Vogue (Depok)

4. Rain City (Bogor)

5. Siberia Van Java (Kabupaten Bandung)

6. Paris Van Java (Bandung)

7. Korea aka Kopo Area (Bandung)

“Tentunya kota-kota ini juga memiliki memori yang luar biasa untuk kami, jadi yang pasti kami tidak bisa melewatkan kota-kota kesayangan kami. Dan juga kalau misalkan kalian lihat dari topografi, rute kami itu berbentuk NPD,” tutup Nicky.

Lebih lanjut, konser NPD bisa diakses melalui situs resmi mereka di npdworldtour.com.