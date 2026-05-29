Mahalini hingga NPD Ramaikan Social Chic 2026, Ini Harga Tiket dan Jadwalnya

ERA.id - Acara musik sekaligus beauty dan fashion tahunan, Social Chic, kembali hadir di Jakarta pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Acara ini akan dimeriahkan oleh penampilan Tulus, Mahalini hingga NPD.

Tahun ini, Social Chic akan diselenggarakan di Stadion Madya GBK pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Acara ini siap menghadirkan pengalaman festival yang lebih interaktif dan immersive bagi para pengunjung.

Jajaran musisi ternama juga akan meramaikan Social Chic 2026 seperti Tulus, Mahalini, Sal Priadi, Nadhif Basalamah, Nadin Amizah, Farrel Hilal, Ghea Indrawari, hingga NPD. Lewat kombinasi konser musik dan festival fashion dan beauty dalam satu area, pengunjung bisa menikmati pengalaman “sing along sambil checkout” yang jadi ciri khas Social Chic.

Untuk jadwal penampilan dari tiap musisi, Social Chic akan menyuguhkan Tulus, Nadhif Basalamah, dan Nadin Amizah di hari pertama. Lalu di hari kedua, pengunjung bisa menikmati penampilan Sal Priadi, Ghea Indrawari serta NPD.

Pada hari terakhir, pengunjung akan dibuat galau bersama Mahalini, Farrel Hilal serta diajak bergoyang bersama King Nassar.

Social Chic 2026 juga akan dipenuhi berbagai activation dan pengalaman interaktif mulai dari Fashion & Beauty Exhibition, F&B & Chill Area, Art Installation & Photo Spot, Brand Owner & KOL Lounge, hingga Jastiper Lounge yang menjadi salah satu daya tarik unik Social Chic sebagai festival yang dekat dengan kultur perempuan, komunitas, dan gaya hidup digital saat ini.

Pada tahun ini, Social Chic menargetkan lebih dari 60.000 pengunjung dan jutaan online viewers yang akan meramaikan festival selama tiga hari penuh. Adapun untuk pembelian tiket, pengunjung bisa mengakses website resmi di socialchic.site.

Penggemar bisa membeli tiket Daily Pass seharga Rp85.000/hari dan 3 Day Pass seharga Rp190.000 untuk 3 hari. Selain itu, tersedia juga bundling ticket berupa Couple Package seharga Rp120.000 untuk 2 tiket dan Group Package seharga Rp220.000 untuk 4 tiket yang berlaku untuk Day 1, Day 2, maupun Day 3.