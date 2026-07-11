Beradegan Laga di Film Cek Khodam, Jirayut Akui Sempat Sakit Leher

ERA.id - Aktor sekaligus pemandu acara berdarah Thailand, Jirayut, mengungkap tantangan terbesar dalam syuting film horor komedi terbaru, Cek Khodam. Jirayut harus beradegan laga hingga mengalami memar di tubuhnya.

Berperan sebagai Sakti, Jirayut dihadapkan dengan tantangan sulit saat harus beradegan laga di film Cek Khodam. Ia mengungkap proses syuting dilakukan dini hari dan menguras energinya.

“Sumpah itu syutingnya jam 3 pagi, bayangin nggak kita dibanting-banting, apalagi kan sumpah ya, itu kita tanpa pakai apa namanya tempat-tempat pelindung. Benar-benar kalau jatuh, jatuh di lantai. Itu benar-benar kayak totalitas banget aku di film ini,” ujar Jirayut saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Jirayut lantas menjelaskan demi adegan laga dengan Saputra Kori itu ia sempat mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya. Bahkan kerabat Irfan Hakim ini juga sempat merasakan sakit pada bagian lehernya setelah syuting berakhir.

“Memar sih kayak biru-biru ada, terus kayak sakit-sakit leher gitu ada karena aku di gini kan, dicekik gitu. Digituin makanya pas besoknya kayak urat aku kayak geser atau gimana nggak tahu ya, tapi agak sakit,” ungkapnya.

Meski demikian, Jirayut mengaku bangga dan senang lantaran hasil kerjakerasnya memuaskan dan bisa menghibur para penggemar. Rasa sakit yang dialaminya pun langsung sirna setelah melihat beragam reaksi dari penonton yang menyaksikan aktingnya.

Dalam film Cek Khodam, Jirayut beradu akting dengan Saputra Kori dan Benidictus Siregar. Ketiganya merupakan sahabat yang gemar membuat konten video cek kodam melalui media sosial.

Konten tersebut ternyata viral dan membuat dunia gaib kehilangan pamornya. Akibat lnya angkat ketakutan manusia pasa dunia mistis pun menurun dan membuat para makhluk halus menjadi sekarat. Demi mengembalikan ketakutan masyarakat dan martabat dunia gaib, Panglima Khodam akhirnya ditugaskan untuk turun langsung ke dunia manusia.

Jirayut menambahkan berkat film ini ia mendapat banyak pelajaran baru yang selama ini tidak pernah didapatkan. Ia pun mulai serius dalam mempelajari akting untuk di masa depan.

“Jadi di film inilah yang membuat aku kayak harus nangis-nangis dan nangisnya berturut-turut. Nah itu kayak oke bisa lewati,” pungkasnya.

Film Cek Khodam dijadwalkan tayang pada 16 Juli 2026 di seluruh bioskop Indonesia.