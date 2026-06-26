Jirayut Debut Akting di Film Cek Khodam, Akui Sempat Ragu Terima Tawaran

ERA.id - Publik figur asal Thailand, Jirayut, debut akting di layar lebar lewat film horror komedi terbaru Dee Company, Cek Khodam. Jirayut mengaku sempat ragu untuk menerima tawaran ini.

Keterlibatan Jirayut dalam film Cek Khodam ini menjadi langkah awal baginya di industri perfilman Indonesia. Jirayut yang terbiasa tampil di layar televisi kini menunjukkan kemampuannya dalam berakting.

Pemuda 25 tahun ini mengatakan tawaran untuk bergabung dengan film Cek Khodam sempat membuatnya ragu. Hal ini lantaran Jirayut tidak memiliki kemampuan untuk berakting seperti lawan mainnya.

"Pertama kali itu emang saya agak ragu. Agak ragu untuk mau ngambil karena apa ya, nggak percaya diri juga. Karena takutnya mengecewakan orang-orang gitu," ujar Jirayut saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jirayut lantas diskusi dengan produser Dee Company, Dheeraj Kalwani untuk mengetahui cerita sekaligus peran yang akan dimainkan. Ia bahkan diberi tahu jajaran pemain yang akan terlibat dalam film Cek Khodam.

Sayangnya, Jirayut masih tidak percaya diri untuk bergabung di film tersebut. Ia merasa kemampuannya untuk berakting masih belum cukup untuk sebuah film.

"Tapi masih aja tetap ragu sayanya. Waduh, terus pemainnya dia sudah bilang ada Kori, ada Kak Ben, dan juga ada pemain lainnya. Oh iya, saya kenal tuh gitu kan. Terus habis itu masih nggak percaya diri juga," ungkapnya.

Pemuda asal Thailand ini lantas dibujuk oleh ibunda untuk menerima tawaran tersebut. Ia pun langsung tertarik dan setuju untuk bermain di film Cek Khodam.

"Mama bilang gini, "Nak, ambil aja soalnya kan mama kan pengen lihat muka anak mama di layar besar," katanya gitu. Apalagi pas tahu ini horor komedi, ya kan? "Ambil," katanya," kata Jirayut.

"Dari situlah, langsung mendorong kayak, oke, aku harus bisa melewati challenge ini," imbuhnya.

Cek Khodam bercerita tentang kekacauan yang terjadi ketika angka ketakutan manusia terus merosot.Para penghuni dunia khodam mulai berusaha mempertahankan eksistensi mereka agar tidak punah.Di tengah situasi tersebut, tiga sahabat tanpa sengaja terlibat dalam konflik besar yang dapat menentukan nasib dunia khodam dan dunia manusia.

Film ini dijadwalkan tayang pada 16 Juli 2026.