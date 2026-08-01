Ramai Dikritik hingga Diduga Kelebihan Kapasitas Pengunjung, Social Chic Langsung Evaluasi dan Minta Maaf

ERA.id - Acara kecantikan dan music tahunan, Social Chic, di hari pertama menuai kritik pedas dari para pengunjung. Pihak penyelenggara pun langsung menanggapi keluhan yang ramai di media sosial.

Tanggapan ini disampaikan oleh penyelenggara melalui Instagram resmi mereka pada Sabtu (1/8/2026). Dalam pernyataan itu penyelenggara meminta maaf atas kekacauan yang terjadi di penyelnggaraan Social Chic hari pertama di Stadion Madya, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

"Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, terima kasih kepada semua orang yang telah meluangkan waktu untuk memberikan umpan balik yang jujur. Kami sangat merenungkan ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga berharap dapat menyelesaikan

masalah ini dengan cara terbaik dan meningkatkan layanan kami di hari-hari mendatang," demikian pernyataan tersebut, dikutip ERA, Sabtu (1/8/2026).

Penyelenggara lantas berkomitmen untuk memperbaiki situasi yang tejadi di lapangan dan akan menjadikan insiden sebelumnya sebagai pelajaran. Di sisi lain, sebagi bentuk tanggung jawab dan juga perbaikan ke depan, penyelenggara akan menambah jumlah loket tiket bagi para penggemar yang akan datang.

"Per hari ini (Sabtu), box penukaran tiket dan pembelian tiket OTS (on the spot) sudah terpisah. Serta box penukaran tiket telah kami tambahkan," jelasnya.

Lalu, kata penyelenggar, untuk pintu keluar darurat juga sudah disediakan seperti hari pertama. Tetapi kali ini penyelenggara menambah staf untuk berjaga dan mengarahkan pintu keluar darurat yang akan dipakai selama acara.

Selain itu, penyelenggara juga mengimbau kepada para pengunjung untuk bijak dalam menggunakan area yang sudah disediakan. Bagi area FNB, penyelenggara menganjurkan untuk menikmati kudapan di area yang sudah disediakan agar sampah sisa makanan tidak berserakan.

"Pada area FNB, kami menganjurkan Best Chic untuk menikmati makanan di tempat yang telah disediakan, yaitu area Tribun Madya A (di depan BEEKIND STAGE)," katanya.

Lebih lanjut, penyelenggara juga menginformasikan kepada para pengunjung untuk beristirahat sejenak di Chill Area bagi pengunjung festival yang kelelahan.

Diketahui kritik pedas ini muncul dan ramai di media sosial sejak Jumat (31/7/2026) malam atau hari pertama penyelenggaraan berlangsung. Kritik itu bermula pada antrian yang panjang di loket masuk.

Berdasarkan pantauan ERA di lokasi, pemilik tiket yang sudah membeli secara online bercampur dengan pengunjung yang baru akan membeli tiket di lokasi acara. Antrian pun menjadi tidak terkendali lantaran tempat penukaran tiket dan pembelian tiket dijadikan satu antrian.

Selain itu, untuk mencapai lokasi festival di depan panggung, pengunjung diharuskan memutar jauh lantaran harus melewati deretan booth brand yang berjualan di sana. Bukan hanya itu saja, pengunjung yang melebihi kapasitas pun turut menambah deretan kritik untuk Social Chic.

Kelebihan kapasitas di hari pertama ini pun terbukti dengan kekacauan di pintu keluar terjadi. Hal ini karena pintu masuk dan keluar terlalu kecil dan pengunjung yang membeludak. Bahkan pengunjung juga menjadi korban copet yang berkeliaran di area booth brand Social Chic.