Terjun Dunia Akting, Jirayut Berharap Bisa Adu Peran dengan Reza Rahadian: Mau Aku Curi

ERA.id - Pembawa acara berdarah Thailand, Jirayut, mengungkap salah satu impian terbesar dalam dunia hiburan Tanah Air. Jirayut mengaku ingin beradu akting dengan Reza Rahadian.

Keinginan ini disampaikan oleh Jirayut setelah ia menjadi salah satu bintang utama dalam film komedi horor Dee Company, Cek Khodam. Jirayut mengungkap dirinya ingin sekali beradu akting dengan Reza Rahadian.

“Reza Rahadian! Oh my God. Tapi horor ya, horor beneran ya,” ujar Jirayut dengan antusias saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/7/2026).

Jirayut menjelaskan ia ingin beradu akting dengan Reza Rahadian lantaran kemampuannya dalam berakting tidak perlu diragukan lagi. Ia pun ingin menggali ilmu akting tersebut dari Reza Rahadian.

“Dia (Reza Rahadian) bisa dibilang aktor terkerenlah gitu di Indonesia ya, ternama gitu dan ya pengen aja gitu dapat ilmu juga kan aku kan suka nyuri-nyuri ilmu,” katanya.

Selain Reza Rahadian, Jirayut juga ingin beradu akting dengan Shareefa Daanish yang dikenal lewat aktingnya di sejumlah film horor ternama Indonesia. Jirayut pun mengaku kagum dengan akting Shareefa di film Rumah Dara.

“Shareefa Daanish! Itulah orangnya. Kayak aktingnya bagus banget kalau di horor jadi aku kayak seru deh kayaknya kalau main film sama dia,” imbuhnya.

Jirayut diketahui bergabung dalam film terbaru produksi Dee Company berjudul Cek Khodam. Peran ini pun menjadi yang pertama baginya terlibat sebagai pemeran utama dalam film layar lebar. Film Cek Khodam akan tayang mulai 16 Juli 2026.