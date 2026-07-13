Keluar Zona Nyaman, Dinna Jasanti Debut Sutradari Film Horor Lewat Paket Santet

ERA.id - Sutradara Dinna Jasanti akhirnya debut dalam film bergenre horor lewat Paket Santet yang diproduksi oleh BASE Entertainment. Dinna menggaet Yasamin Jasem hingga Fiki Naki dalam film horor debutnya.

Dinna mengatakan keputusannya untuk keluar dari zona nyaman yang terbiasa membuat film bergenre drama ini dilakukan sejak dua tahun lalu. Ide tersebut pun ia bawa ke BASE Entertainment sekaligus mencoba untuk menantang dirinya sendiri di genre horor.

“Saya sangat bersyukur sih, ini adalah horor pertama saya. Dan aku mencoba untuk menantang diri ya, untuk gimana caranya untuk bikin horor yang cukup menantang dan menarik gitu,” ujar Dinna Jasanti saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Paket Santet (Era.id/Nurul Tryani)

Dinna menjelaskan ide untuk membuat cerita Paket Santet ini muncul saat ia melihat video viral di media sosial tentang dukun digital. Keberadaan kurir paket di sekitar rumahnya pun memperkuat ide dan gagasan Dinna Jasanti untuk menulis naskah dan skrip tentang Paket Santet.

“Pastinya horor itu muncul saat paket itu diterima. Kadang-kadang kita kalau terima, itu COD-kah, itu kita sudah bayar, kadang-kadang kita sampai nggak lihat itu kirimnya dari siapa, terimanya siapa, terus kita buka saja. Dan saat buka ternyata kalau di film ini adalah kutukan itu terjadi,” jelasnya.

Di sisi lain, produser BASE Entertainment, Aurora Lovenson Chandra mengatakan pihaknya tertarik dengan ide cerita Dinna Jasanti lantaran memiliki metode yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada jenis hewan yang digunakan untuk media santet para korban.

“Yang kita sering dengar kan mungkin lewat apa ya, ayam gitu atau lewat kelabang dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau binatangnya pun lebih unassuming lagi gitu loh, lebih sesuatu yang kita nggak sangka-sangka gitu, which is lewat sebuah lebah gitu. Nah, itu sih yang menjadi awal pemikiran kita,” tuturnya.

Film Paket Santet berkisah tentang sekelompok mahasiswa, Deva (Fatih Unru), Bela (Yasamin Jasem), Celia (Gabriella Eka Putri), Ale (Fadly Faisal), Firza (Fiki Naki), Glen (Farandika), dan Kiki (Azela Putri) yang mulai menerima sebuah kiriman paket misterius tanpa identitas pengirim. Setelah menerima paket tersebut, hidup mereka berubah menjadi perlombaan melawan waktu.

Kutukan terus memburu satu per satu korban, memaksa Deva, Bela, dan teman-temannya mencari cara menghentikan santet sebelum kematian mengincar mereka. Mampukah Deva, Ale, dan Bela dan kawan-kawan keluar dari kutukan santet tersebut?

Film garapan Dinna Jasanti ini akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026.