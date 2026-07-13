Yasamin Jasem dapat Teror Paket Santet, Tubuh Dipenuhi Lebah Mengerikan

ERA.id - Yasamin Jasem kembali ke layar lebar lewat film horor terbaru BASE Entertainment, Paket Santet. Yasamin tampil mengerikan dengan diselimuti lebah pada bagian wajahnya.

Dalam film Paket Santet, Yasamin menghadapi teror mengerikan bersama para sahabatnya, Deva (Fatih Unru), Bela (Yasamin Jasem), Celia (Gabriella Eka Putri), Ale (Fadly Faisal), Firza (Fiki Naki), Glen (Farandika), dan Kiki (Azela Putri). Yasamin mengatakan karakternya ini harus menghadapi teror paket misterius yang mengubah kehidupannya.

“Secara karakter kita ini satu geng semuanya, satu perkumpulan mahasiswa dan mahasiswi. Terus kita semua mendapatkan kiriman paket itu gitu. Jadi mungkin belum bisa terlalu banyak diceritain karakternya, tapi kelihatan banget dari kita semua ini pada saat mendapatkan paket, how we deal with it gitu,” ujar Yasamin saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Perempuan 21 tahun ini kemudian menjelaskan selama persiapan syuting ia memikirkan cara untuk bisa merasakan teror yang akan dihadapi oleh masing-masing pemain. Ia dan para pemain lain pun berdiskusi dan memikirkan kejadian yang akan menimpa dari paket santet tersebut.

“Jadi kita bahas bareng-bareng dan jadi bayangin satu kejadian dan satu reality yang kita percaya di film ini bareng-bareng gitu,” katanya.

Selain itu, Yasamin juga mengungkap salah satu alasan menerima tawaran film yang disutradari Dinna Jasanti. Menurutnya, Dinna Jasanti hadir dengan cerita dan metode santet baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.

“Dari awal baca skripnya juga memang interested banget dengan kenapa menggunakan tawon gitu. Dan ternyata sudah banyak digunakan gitu tawon sebagai medium mirip paket santet ya,” imbuhnya menambahkan.

Film Paket Santet berkisah tentang sekelompok mahasiswa, Deva (Fatih Unru), Bela (Yasamin Jasem), Celia (Gabriella Eka Putri), Ale (Fadly Faisal), Firza (Fiki Naki), Glen (Farandika), dan Kiki (Azela Putri) yang mulai menerima sebuah kiriman paket misterius tanpa identitas pengirim. Setelah menerima paket tersebut, hidup mereka berubah menjadi perlombaan melawan waktu.

Kutukan terus memburu satu per satu korban, memaksa Deva, Bela, dan teman-temannya mencari cara menghentikan santet sebelum kematian mengincar mereka . Mampukah Deva, Ale, dan Bela dan kawan-kawan keluar dari kutukan santet tersebut?

Film garapan Dinna Jasanti ini akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus 2026.