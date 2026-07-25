Tampil 20 Menit di World Tour, NPD Suguhkan Lagu Baru Pertama Kali

ERA.id - Grup vokal New Pusat Dunia (NPD) sukses menghibur penggemar, NPC, lewat World Tour perdana di Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. NPD tampil selama 20 menit dengan mengenakan baju adat.

Grup yang beranggotakan Niky Putra, Mario Caesar dan Kev Luqman atau Kak Kev tiba di Panggung Budaya TMII sekira pukul 16:50 WIB dengan mengenakan pakaian adat. Ketiganya langsung menyapa para penggemar yang didominasi perempuan dan disambut dengan penuh antusias sambil memainkan lightstick NPD.

NPD yang baru memiliki dua lagu itu pun membuka penampilannya dengan “I Love You but You Lebih Love Me”.

“Halo semuanya. Helo ladies, this song for you,” sapa Kak Kev.

Para personel yang tampil pun sesekali menghampiri penggemar yang sudah menanti penampilan mereka. Niky misalnya, langsung menggoda penggemar dengan pesonanya. Kemudian Kak Kev menghampiri penggemar yang kebetulan membawa stiker berwajah tampannya dan langsung disambut histeris serta teriakan.

Bukan hanya itu saja, ketiganya juga terlihat lincah menari mengikuti lantunan lagu dan iringan penari latar.

Selanjutnya, NPD membawa kejutan dengan menyanyikan lagu baru berjudul “Lupain Aku Plis”. Momen ini pun menjadi yang pertama bagi penggemar menyaksikan secara langsung penampilan NPD dengan lagu baru.

“Hari ini kita mau bawain satu lagu yang bahkan kita belum rilis. Ada yang tahu judulnya? Say what?” kata Kak Kev.

“Kami akan membawakan lagu ini supaya hari kalian menjadi lebih sempurna karena lagu ini menceritakan tentang seorang kekasih sudah putus dan mantannya itu tidak pernah bisa move on. Semoga kalian tidak menjadi orang-orang tersebut ya,” sambung Mario.

Trio NPD pun langsung melanjutkan penampilan mereka dengan lagu baru tersebut dan disusul dengan lagu penutup “Sempurnanya Aku”. Mereka pun meminta maaf kepada para penggemar lantaran tidak bisa menghibur dengan waktu yang lama.

Mario berkelakar bahwa NPD akan memiliki ratusan lagu yang akan dirilis hingga akhir tahun.

“Kita kan lagi tur jadi kita tuh mengejar banyak titik. Jadi memang tidak bisa (lama). Walaupun nanti lagu kita akan ada 860 lagu sampai Desember, ups,” kata Mario.

Ucapan ini langsung ditanggapi dengan sinis oleh Kak Kev dan juga Niky. Keduanya berpura-pura seolah ucapan Mario masih rahasia yang tidak boleh diceritakan kepada penggemar.

Penampilan NPD di Panggung Budaya TMII pun selesai dalam waktu 20 menit. Mereka langsung melanjutkan rangkaian tur ke Bekasi hingga Blok M yang menjadi titik selanjutnya.