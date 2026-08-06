Bukan Hanya Ajak Anak, Ungu Libatkan 400 Penggemar di Video Klip Utara Selatan

ERA.id - Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu mengungkap tantangan berat dalam menyutradari video klip “Utara Selatan”. Pasha bahkan melibatkan ratusan extras dalam video klip yang dibintangi Keisha Alvaro dan Zara Leola.

Pasha mengatakan konsep dari video klip lagu “Utara Selatan” ini mengusung tema konser musik dengan menyuguhkan Ungu sebagai band penampil. Pasha juga turut melibatkan penggemar Ungu, Cliquers sebagai extras di video klip tersebut.

“Jujur teman-teman Cliquers-Cliquers Ungu ini Cliquers-Cliquers Ungu, extras-extras yang kemarin hadir di konser itu juga sebagai salah satu poin penting suksesnya video klip ini menurut saya,” ujar Pasha saat ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Lalu, kata Pasha, keterlibatan penggemar itu bahkan mencapai angka fantastis hingga 400 orang. Angka ini pun disebut sebagai yang terbanyak bagi band Indonesia saat ini.

“Iya, itu jumlahnya kurang lebih 400. Itu mungkin jumlah terbanyak yang pernah ada di republik ini di saat band Indonesia membuat video klip. Ini yang terbanyak seperti ini,” ungkapnya.

Selain melibatkan penggemar, Kiesha Alvaro dan Zara Leola juga dipercaya menjadi model video klip lagu “Utara Selatan”. Bagi Kiesha, kesempatan menjadi model video klip ini menjadi penantian panjangnya selama 17 tahun berkarier sebagai aktor.

“Jadi waktu akhirnya di-approach, “Kakak mau... jadi mau di video klip Ayah ya?” Akhirnya! Setelah berapa belas sinetron, berapa film, akhirnya saya (jadi model video klip Ungu),” kata Kiesha Alvaro.

Sementara putri gitaris Ungu, Enda, Zara Leola, mengatakan salah satu tantangan terberat dalam menjadi model video klip bukan beradu akting dengan Kiesha Alvaro. Tantangan itu, kata Zara, justru pembuktian dirinya yang harus bisa menghasilkan hasil terbaik di proyek keluarga ini.

“Mungkin lebih ke pressure karena I know this is not just work, it's it's it's love, it's family. Jadi aku selalu berpikir kayak I want to be my best. Karena kan bukan proyek proyek sembarangan, ini kan proyek keluarga gitu langkahnya,” ujar Zara.

Dalam video klip Ungu “Utara Selatan”, Kiesha dan Zara diceritakan sebagai sepasang kekasih yang dihadapkan dengan pilihan sulit tentang masa depan. Zara yang harus menempuh pendidikan di luar negeri dihadapkan dengan mimpi bersama Kiesha yang harus dikorbankan.

Video klip “Utara Selatan” sudah bisa disaksikan melalui YouTube resmi Ungu dan didengarkan di seluruh platform streaming online.