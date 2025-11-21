Daftar Lengkap Pemenang Piala Citra FFI 2025, Pangku Raih Film Panjang Terbaik

ERA.id - Malam Anugerah Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2025 digelar di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Ajang penghargaan perfilman tertinggi di Indonesia Kembali hadir untuk memberikan apresiasi tinggi terhadap karya film terbaik ditahun ini.

Deretan musisi dan seniman Indonesia berhasil mengukuhkan seluruh kategori yang hadir di FFI 2025. Melalui proses seleksi yang ketat dalam menetapkan nominasi oleh juri, hingga akhirnya terpilih kategori pemenang.

Berikut daftar lengkap pemenang Festival Film Indonesia 2025 (Piala Citra 2025):

Film Cerita Panjang Terbaik - Pangku

Sutradara Terbaik - Yandy Laurens (Sore: Istri dari Masa Depan)

Pemeran Utama Pria Terbaik - Ringgo Agus Rahman (Panggil Aku Ayah)

Pemeran Utama Perempuan Terbaik - Sheila Dara Aisha (Sore: Istri dari Masa Depan)

Pemeran Pendukung Pria Terbaik - Omara Esteghlal (Pengepungan di Bukit Duri)

Pemeran Pendukung Perempuan Terbaik - Christine Hakim (Pangku)

Penulis Skenario Asli Terbaik - Reza Rahadian & Felix K. Nesi (Pangku)

Penulis Skenario Adaptasi Terbaik - Widya Arifianti & Sabrina Rochelle Kalangie (Home Sweet Loan)

Pengarah Sinematografi Terbaik - Ical Tanjung, I.C.S. (Pengepungan di Bukit Duri)

Pengarah Artistik Terbaik - Eros Eflin (Pangku)

Penata Musik Terbaik - Aghi Narottama (Pengepungan di Bukit Duri)

Penata Suara Terbaik - Ridho Fachri & Indrasetno Vyatrantra (Home Sweet Loan)

Pencipta Lagu Tema Terbaik - Gerald Situmorang, Iga Massardi & Asteriska – “Terbuang Dalam Waktu” (Sore: Istri dari Masa Depan)

Penata Busana Terbaik - Victoria Esti Wahyuni (The Shadow Strays)

Penata Rias Terbaik - Novie Ariyanti (Pengepungan di Bukit Duri)

Penata Efek Visual Terbaik - Qanary Studio, LMN Studio, GAJAFX, NO3G Visual Effects, Abby Eldipie & Kalvin Irawan (Pengepungan di Bukit Duri)

Film Animasi Panjang Terbaik - Jumbo

Film Animasi Pendek Terbaik - So I Pray

Film Dokumenter Panjang Terbaik - Tambang Emas Ra Ritek

Film Dokumenter Pendek Terbaik - Sie

Film Cerita Pendek Terbaik- Sammi (Who Can Detach His Body Parts)

Karya Kritik Film Terbaik - Catra Wardhana (“Rambut dalam ‘Nana’, Tempat Trauma dan Rahasia Digelung Bersama”)

Penghargaan Pengabdian Seumur Hidup - El Manik; Franki Raden; Hendrik Gozali

Aktor Pilihan Penonton - El Putra Sarira (Rangga & Cinta)

Aktris Pilihan Penonton - Leya Princy (Rangga & Cinta)

Film Pilihan Penonton - Rangga & Cinta