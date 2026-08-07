Siap-siap Dibuat Menangis Lagi! Kisah Pilu Kaluna Home Sweet Loan Hadir di Panggung Musikal

ERA.id - Kisah perjuangan Kaluna dalam film Home Sweet Loan akan hadir dalam format berbeda dan lebih segar, yaitu musikal. Format baru ini menjadi inisiasi Visinema Pictures dan Indonesia Kaya yang berkolaborasi dengan Jakarta Art House.

Program Manager Indonesia Kaya, Billy Gamaliel mengatakan ide untuk menghadirkan format musikal Home Sweet Loan ini berangkat dari pementasan singkat yang diangkat dari novel Almira Bestari oleh Indonesia Kaya. Billy pun mencoba membawa ide tersebut kepada produser Visinema Pictures, Cristian Imanuell untuk menghadirkan Home Sweet Loan The Musical.

"Jadi dari situ kami merasa bahwa memang karya-karya yang relevan, yang punya relevansi, yang punya keterlibatan emosi yang dalam gitu, dan juga selalu beriringan dengan zamannya juga itu bisa turut mendukung karya-karya yang perjalanannya juga akan menjadi panjang dan menjadi lebih luas gitu, yang mana salah satunya kali ini yang dihadirkan adalah Home Sweet Loan The Musical," ujar Billy saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2026).

Lalu, kata Billy, untuk mendukung Home Sweet Loan The Musical, pihaknya mengajak Jakarta Art House berkolaborasi guna menciptakan pertunjukkan yang indah. Tak tanggung-tanggung, sosok El Haq Latief dan Nudiandra Sarasvati ditunjuk untuk menciptakan koregrafi yang indah.

Produser Jakarta Art House, Fadli Hafizan menuturkan intellectual property (IP) Home Sweet Loan karya Almira Bestari ini sangat besar baginya dan tim. Ia pun berharap musikal yang menyoroti perjuangan Kaluna ini bisa disampaikan dengan baik oleh jajaran pemain.

"Jadi semoga bisa lebih relevan lagi, bisa lebih believable lagi dalam segala cerita yang disampaikan oleh teman-teman cast yang luar biasa juga," tutur Fadli.

Home Sweet Loan The Musical akan dibintangi oleh dua orang yang berbeda, yakni Kalya Islamadina dan Chintana Jo sebagai Kaluna. Kehadiran dua pemain ini merepresentasikan bahwa Kaluna bukan hanya milik satu wajah, melainkan banyak cara dalam menyimpan lelah, mencintai keluarganya, dan memperjuangkan dirinya sendiri.

"Harapannya, penonton bukan hanya mengikuti kisahnya, tetapi benar-benar merasakan setiap keputusan, keraguan, dan keberanian yang membentuk perjalanan hidupnya," kata sutradara Home Sweet Loan The Musical Dinda Lisa Reideka.

Pertunjukan ini juga dibintangi oleh 11 pemeran lainnya, didukung oleh 24 pemeran ensemble serta lebih dari 50 insan kreatif yang bekerja sama menghadirkan pengalaman teater musikal yang hangat, intim, dan menggetarkan hati. Nantinya lima lagu karya Idgitaf juga akan menemani perjalanan Kaluna dalam Home Sweet Loan The Musical.

Home Sweet Loan The Musical akan digelar pada 30 September-18 Oktober 2026 di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.