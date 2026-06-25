Karier Meroket Berkat Lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, Idgitaf Justru Tertekan, Kenapa?

ERA.id - Penyanyi Idgitaf mengaku sempat mengalami tekanan setelah lagu-lagunya viral dan tembus ke pendengar di luar negeri. Ia bahkan tidak menyangka kariernya meroket bersama Spotify.

Lagu “Sedia Aku Sebelum Hujan” yang dibawakan oleh Idgitaf ini berhasil menembus pasar internasional setelah masuk dalam program RADAR Spotify pada 2022. Ia pun merasa bersyukur sekaligus tertekan atas pencapaian tersebut.

“Jadi, Idgitaf itu masuk ke RADAR kembali pada tahun 2022. Dan itu sebenarnya datang dengan banyak tekanan,” ujar perempuan bernama asli Gita ini saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Tekanan ini terjadi lantaran sebagai musisi ia dituntut harus membuat karya yang bagus secara digital maupun luring. Namun tekanan itu terasa ringan dengan kehadiran RADAR Spotify yang membantunya berkembang hingga menembus pasar internasional.

“Jadi, kurasa Spotify banyak membantuku untuk berada di RADAR itu karena ada banyak alat, ada banyak fitur yang membantu musisi untuk mempromosikan musik mereka,” ungkapnya.

Mengutip laporan Spotify Loud & Clear 2026, data terbaru menunjukkan bahwa musisi Indonesia masih mendominasi konsumsi musik di Tanah Air, dimana sebanyak 80 persen lagu yang masuk ke dalam tangga lagu Daily Top 50 Indonesia di Spotify sepanjang tahun lalu berasal dari artis Indonesia. Temuan ini juga menunjukkan bahwa karya musisi lokal turut membentuk percakapan kultur dan tren musik yang berkembang di masyarakat.

Idgitaf pun menjadi salah satu musisi Indonesia yang karyanya berhasil menembus pasar internasional. Ia pun menilai musik yang unik dari musisi Indonesia menjadi daya tarik tersendiri di kancah internasional.

"Jadi aku merasa kayaknya ini nih yang bikin kita jadi unik dan mereka pengen denger. Meskipun mereka tidak mengerti liriknya, tapi mereka tertarik pada musiknya terlebih dahulu," pungkasnya.

Diketahui lagu "Sedia Aku Sebelum Hujan" pertama kali dirilis pada 8 Oktober 2025. Sejak pertama dirilis, lagu tersebut sudah berhasil didengar oleh lebih dari 16 juta kali.