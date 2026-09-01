Main Film Suanggi, Ini yang Membuat Carissa Perusset Trauma dengan Pangeran Lantang

ERA.id - Carissa Perusset mengungkap trauma terbesar selama syuting film horor terbaru, Suanggi: Ilmu Kutukan. Trauma berat ini terjadi setelah ia dipasangkan dengan Pangeran Lantang.

Pengakuan ini disampaikan oleh Carissa setelah membintangi film Suanggi: Ilmu Kutukan garapan sutradara Dom Dharmo. Carissa yang berperan sebagai Gia dihadapkan dengan kekasih toksik, Beni, yang diperankan oleh Pangeran Lantang.

Beni yang terlilit utang membawa Gia ke pelosok Papua hingga menimbulkan trauma mendalam dan berhadapan dengan teror Suanggi. Kejadian ini pun diakui Carissa membuatnya trauma berat.

“Kayaknya nggak usah ketemu Beni kali ya? Sialnya sampai, ya kalian lihat sendiri kan? Parah banget Beni, ngajak pacarnya ke Papua. Trauma bonding ini,” ujar Carissa saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Sementara itu, Pangeran Lantang membenarkan bahwa karakter Beni di film ini memang membawa masalah besar. Karakter Beni yang terlilit utang mencoba mencuri harta ibu angkatnya, Mama Lin (Dayu Wijayanto) yang sedang sakit keras.

“Kayaknya... penyebab dari kekacauan,” ungkap Pangeran Lantang.

Sementara itu, Dom Dharmo mengungkap alasan mengangkat kisah yang dikenal luas di daerah Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan sejumlah wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, warisan budaya ini punya pengalaman berbeda di setiap daerah, ada yang mengenal Suanggi sebagai sosok nenek atau kakek tua, ada yang melihat mata merahnya, dan ada yang melihat dalam bentuk bola api, dan sebagainya.

“Indonesia memiliki kekayaan cerita rakyat yang luar biasa dan layak mendapat ruang lebih luas di industri kreatif. Kami menelusuri dalam tentang Suanggi dan mencoba memadukan bagaimana budaya Indonesia Timur ini punya nilai universal yang dapat dinikmati siapa saja se-Nusantara karena film ini juga bicara tentang keluarga, kepercayaan, ketakutan, dan perjuangan manusia," kata Dom.

Suanggi: Ilmu Kutukan adalah film horor Indonesia yang terinspirasi dari warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur. Menggabungkan unsur horor, drama, dan budaya, film ini menghadirkan kisah yang menegangkan sekaligus mengajak penonton mengenal salah satu kekayaan folklor Nusantara melalui pendekatan sinematik yang modern.

Berkisah tentang Beni (Pangeran Lantang) yang terlilit utang ratusan juta, pulang ke kampung halamannya di Pulau Kladum, bersama kekasihnya Gia (Carissa Perusset) dengan alasan menjenguk ibu angkatnya, Mama Lin (Dayu Wijanto) yang sedang sakit keras. Namun, tujuan sebenarnya adalah mencuri harta tersembunyi keluarganya untuk menutupi utang.

Setelah 13 tahun pergi dan kembali ke kampung halamannya, Beni diteror kekuatan gaib kiriman Aroba (Iwa K)–seorang SUANGGI–yang mengirim serangan lalat untuk membunuh keluarga Mama Lin dan warga Pulau Kladum, sekaligus mengungkap rahasia kelam yang selama ini disembunyikan Beni.

Selain dibintangi Carissa Perusset dan Pangeran Lantang, film ini juga dimeriahkan oleh penampilan Iwa K, John Yewen, Dayu Wijanto, Endhita, Stany Imbiry, Euginia Y., Atina Akinoref, Keanu Azka, Ian Williams, Obi Mesakh, Alm. Pace Cello, Douglas Krump, Arnold Kobagau, dan Hendra Louis “Botak Bicara”.

Film ini akan tayang mulai 10 September 2026.