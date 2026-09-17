Bangkitkan Memori Emas, Radio 90-an Hadir Obati Kerinduan Pecinta Musik Era 90-an

ERA.id - Musik 1990-an kembali popular seiring berkembangnya zaman. Founder Radio 90-an, Joanna Kania pun hadir untuk membangkitkan kembali nostalgia musik-musik 90-an.

Joanna menuturkan Radio 90-an hadir untuk mengobati kerunduan para pecinta musik di Tanah Air. Ia juga ingin mengumpulkan kembali nama-nama musisi besar dan berjaya di masa 90-an lewat Radio 90-an.

"Kita tuh memang pengin merangkul musisi-musisi yang di tahun 90-an itu masa jaya karier dan karyanya itu kita nikmati, tetapi di tahun 2024 ini tuh ya keadaannya menyedihkan lah ya, gitu," ujar Joanna saat ditemui di kantornya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Selain menjadi wadah musisi 90-an, Joanna juga tidak menutup kemungkinan untuk merangkul musisi masa kini yang relevan dengan gaya musik 90-an, seperti The Lantis dan lainnya. Ia dan tim pun sudah melakukan berbagai rencana dan pemetaan untuk menjaring musisi masa kini yang kental dengan unsur musik 90-an.

"Sebenarnya kalau di kita juga enggak mau terlalu idealis. Kita juga kan riset by data juga, nuansanya, ya 'kan. Dari nuansanya sampai ke dalam isian liriknya, gitu. Ya kita juga bisa juga gandeng pendatang-pendatang baru memang yang menghadirkan 90-an," ungkapnya.

Joanna lantas menjelaskan salah satu alasannya ingin focus dan menghidupkan kembali musik 90-an. Menurutnya, musik 90-an memiliki daya tarik tersendiri dan menjadi salah satu masa kejayaan industri musik Indonesia.

"Makanya kenapa kita memilih Radio 90-an, tidak di Radio 80-an atau 2000-an, belum, gitu. Tapi kita bikin yang versi 90-annya karena ya itu memang golden memory banget udah, itu enggak tergantikan kartu 90-an itu," tegasnya.

Mengenai berbagai kegiatan yang sudah direncanakan Bersama Radio 90-an, Joanna mengatakan pihaknya akan membuat gebrakan yang seru dalam waktu dekat. Ia akan menghadirkan festival musik khusus 90-an yang bisa membangkitkan nostalgia lintas generasi.

"Perihal programnya juga kita tuh bakalan ada festival, kita akan bikin yang setiap tahunnya juga," pungkasnya.