Soleh Solihun Maju Jadi Cawagub di Bapak Paling Jujur, Ini Tantangan yang Dihadapi

ERA.id - Soleh Solihun mengungkap salah satu tantangan terbesar memerankan calon Wakil Gubernur dalam film Bapak Paling Jujur. Soleh mengaku harus menahan malu lantaran bentuk kumisnya.

Berperan sebagai Sambodo, Soleh Solihun digambarkan sebagai calon Wakil Gubernur dari Jonas yang diperankan oleh Andovi da Lopez. Soleh harus menahan berbagai jawaban saat ditanyain masalah kumisnya.

“Kalau tantangan saya pas syuting ini kan kumis saya dicukur sama kemarin tuh kumis saya dicukur setengah. Itu aja tantangan saya menghadapi pertanyaan orang-orang kalau di luar syuting, “Itu kumis kenapa?”,” ujar Soleh Solihun saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Aktor 47 tahun ini mengakui dirinya lelah harus menjelaskan alasan mempertahankan kumis setengah yang terlihat aneh itu.

“Orang-orang suka komen, "Ih kok kumisnya gitu sih, cukur, cukur." Kan saya capek ya nerangin ini buat syuting gitu. Tantangan saya itu aja di luar, lebih ke di luar lokasi syuting aja kayak capek nerangin ini buat syuting,” ungkapnya.

Sementara itu, Soleh Solihun mengungkap film Bapak Paling Jujur bisa menjadi tontonan yang menggelitik lantaran mengangkat tema komedi politik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, film ini bukan hanya menyuguhkan politik saja, tetapi juga sebuah karya yang menyuguhkan nilai kejujuran.

“Warga negara Indonesia pasti bakal relate dengan apa yang kami tampilkan. Dan ini ya itu tadi, sebetulnya memang apa bahasanya lebih besar politik tapi sebetulnya ini pada dasarnya film tentang kejujuran, tentang orang yang nggak bisa bohong, tentang politikus yang paling jujur ya mudah-mudahan siapa tahu ada terjadi kan,” imbuhnya.

Film Bapak Paling Jujur menceritakan kisah Jonas Prakoso, seorang calon Gubernur yang terkena kutukan dari neneknya sehingga tidak bisa berbohong dan harus selalu mengatakan yang sebenarnya di tengah masa kampanye. Selama masa kampanye, Jonas malah membongkar semua kebenaran. Hal ini membuat tim sukses dan lawan politiknya bingung.

Film ini turut dibintangi oleh Claresta Taufan, Benidictus Siregar, Nayla D Purnama, hingga Lolox. Bapak Paling Jujur mulai tayang pada 15 Oktober 2026.